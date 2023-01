Cargar el reproductor de audio

Haradh-. El Rally Dakar de Nasser Al Attiyah está siendo más sencillo de lo que parecía debido a que el vigente campeón defiende su corona con una gran ventaja en la primera posición de la general, después de toda una semana de competición. El qatarí de Toyota posee más de una hora de diferencia respecto al segundo clasificado antes de comenzar la dura aventura en el Empty Quarter, aunque es consciente de que las circunstancias le han ayudado a lo largo de la cita en Arabia Saudí.

El líder de la carrera más dura del mundo habló con un selecto grupo de medios entre los que se encontraba Motorsport.com y dio su opinión sobre lo que ocurrió en la novena etapa, donde Carlos Sainz acabó volcando y Sébastien Loeb jugó sus cartas con una polémica estrategia para ganar.

Nasser Al Attiyah describió la zona del accidente del español de Audi como un sitio "peligroso", aunque no omitió que cree que 'El Matador' ha fallado más de lo esperado: "Fue claro, desde el principio era peligroso, y si aprietas, pasan cosas. Para mí, es un gran, gran salto, no fue fácil, y no lo sé, creo que ha cometido muchos errores en esta carrera".

"Creo que la estrategia desde la primera semana es acabar [risas]. Ahora solo quiero sobrevivir, solo necesito acabar con buena velocidad, sin problemas", continuó el qatarí. "La etapa fue bien, rápidos, con mucha agua. Queríamos tomárnoslo con calma, sin riesgos, queríamos acabar sin problemas, sin perder mucho tiempo, y al final ampliamos nuestra ventaja con el segundo [clasificado] porque tuvo un problema, pero ahora debemos centrarnos en acabar los cinco días".

"Mañana es una etapa más corta, de poco más de cien kilómetros, y creo que será difícil, con muchas dunas, pero parece que lloverá aquí, y será complicado", dijo el defensor del trofeo Touareg en la categoría de coches.

Cuando se le preguntó sobre Sébastien Loeb, que está recortando distancias en la clasificación general con una polémica jugada en la que partió hacia el tramo cronometrado más tarde de lo que debería, sin abrir pista, respondió: "No, no es un problema [que rebaje tiempo], porque hoy Seb [Loeb] necesitaba apretar, pero no ha sido el primer coche [en salir a la etapa], ha tenido algunos problemas al comienzo, pero para mí, no son verdaderos, porque la regla ha cambiado".

"Mañana, si necesito salir 20º, tendré solo una penalización de un minuto. Ha sido claro hoy. Cuando estaba primero, le dije a Mathieu [Baumel, su copiloto], y es mi opinión, 'otra vez él', quizá tuvo un problema, pero todo el mundo dice que no porque logró buenos tiempos", expresó Nasser Al Attiyah. "No sé cuánto lo penalizaron, unos dos minutos, eso significa que salió 15º o 20º, y las trazadas son más fáciles. Necesitas empezar en tu posición, y si pierdes un minuto, debes recibir una penalización de un minuto".

Ahora llega la parte más dura de la 45ª edición del Rally Dakar, el Empty Quarter, el lugar que considera como su casa, aunque piensa que toda la prueba ha sido compleja: "Es duro, pero es rápido, porque apretamos desde el principio, Toyota, Audi y BRX [Bahrain Raid Xtreme] y la gente de arriba estaba apretando como locos".

"Para mí, se han cometido muchos errores, y hemos tenido suerte porque hemos tenido algunos problemas, pero los hemos resuelto, y ahora solo necesitamos sobrevivir para acabar todos los días", aseguró antes de hablar sobre el desierto inexplorado. "Es mi lugar, lo conozco muy bien y sé lo que tengo que hacer. Para mí, mañana es muy importante acabar entre los tres primeros para los puntos en el campeonato, eso ayudará, pero mañana tenemos una buena posición de salida".

Mira cómo están las clasificaciones generales del Rally Dakar 2023: Clasificaciones generales del Dakar 2023: posiciones y tiempos

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!