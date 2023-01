Al Attiyah reconoce pilotar como en sus publicaciones de Instagram

Cargar el reproductor de audio

Riyadh-. La octava etapa del Rally Dakar nos dejó una victoria de Carlos Sainz que heredó Sébastien Loeb después de una penalización de cinco minutos por exceder el límite de velocidad en una zona de 40 km/h, pero además de dejar en bandera el triunfo del francés, permitió a Nasser Al Attiyah conseguir la segunda posición de la especial de 346 kilómetros entre Al Duwadimi y la capital de Arabia Saudí.

El qatarí de Toyota atendió a Motorsport.com después de bajarse del coche y nos contó cómo fue el día, pero no se quedó ahí, ya que también reveló el porcentaje que apretó a lo largo de las últimas jornadas para establecerse en lo más alto de la clasificación general cuando se llega al descanso.

Muy contento, y con una gran sonrisa en el rostro, dijo: "La etapa fue muy bien, la ocho, desde el principio fue dura. Terminamos segundo, y hoy ha sido un día bueno para los puntos del campeonato y, de nuevo, respecto al tiempo con el segundo de la clasificación general, que quizá está a una hora y cinco [minutos]".

"Ha sido bueno y estoy bastante contento. El Dakar ha estado complicado hasta ahora, y la segunda semana será interesante", explicó el defensor de la corona en el desierto, quien no cree que la primera semana haya decidido nada todavía. "No, no ha decidido el título porque la segunda semana es muy complicada, necesitamos ir con cuidado e ir al 100% para no cometer ningún error".

"Para mí, no quiero apretar al máximo, por ejemplo, después del día de descanso tengo una buena posición respecto a Sébastien Loeb, y si después puedo ayudar a mis otros compañeros, porque Sébastien apretará para conseguir la primera o segunda posición en la general", continuó el Nasser Al Attiyah.

El líder de la tabla clasificatoria desveló que su filosofía había sido la de "atacar al máximo", como pone en las descripciones de cada publicación de su Instagram: "Los últimos tres días. Ayer, que abrí, no fue fácil, pero no [cometí] errores, pero antes, estaba apretando al máximo, al 100% para intentar ganar las etapas".

"Máximo ataque [risas cuando se le comentó sobre su perfil en redes sociales]. Me gusta", asintió con mucho humor antes de marcharse a cenar y descansar para recuperar fuerzas en el día de descanso que el Rally Dakar organiza a mitad de la carrera.

"Ha sido un buen trabajo desde el principio del Dakar, apretamos sin ningún error, otros pilotos los hicieron. Como en los dos últimos años, hicimos un buen trabajo para venir aquí a Riyadh con más de una hora de ventaja, pero esta vez hay una brecha mayor, y es hora de estar entre los cinco primeros cada día", sentenció Nasser Al Attiyah.

