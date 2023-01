Al Attiyah y sus 'cinco lobitos' en forma de victorias en el Dakar

Cargar el reproductor de audio

Dammam-. "Cinco lobitos tiene la loba, cinco los tiene detrás de la escoba", eso es lo que puede cantar Nasser Al Attiyah, pero no con lobos, sino con trofeos Touareg, puesto que en la 45ª edición del Rally Dakar se consagró al superar a todos sus rivales para ser pentacampeón de la carrera más dura del mundo. Con mucha emoción, el qatarí llegó a la línea de meta improvisada cerca de la playa para celebrar junto con su equipo, familia y amigos la consecución de su quinta corona.

Con su habitual bandera de Qatar a los hombros, el de Toyota no dudó un solo instante en subirse a su coche para festejar junto con su copiloto Mathieu Baumel la gesta histórica que lo acerca al nivel de Stéphane Peterhansel, el siguiente objetivo en la lista histórica con ocho triunfos. Sonrisa en el rostro y un poco de barro en sus botines, el que defendía el reino del desierto de Arabia Saudí resistió contra todos.

Nada más bajarse del Hilux T1+, Nasser Al Attiyah atendió a los medios de comunicación entre los que se encontraba Motorsport.com y dijo: "Estoy muy contento por ganar el Dakar otra vez, defendiedo nuestro título del año pasado, este Dakar ha sido muy, muy duro y complicado, nada fácil. Las condiciones climáticas han sido complejas para todos, pero ganar de nuevo hace que esté feliz".

"Enhorabuena a Mathieu [Baumel], ha hecho un gran trabajo. Gracias al equipo, a todas las personas que nos han apoyado estas semanas, es increíble, no solo para nosotros, sino para todos", continuó el qatarí. "No ha sido una victoria fácil, porque ganar el Dakar no es fácil, han pasado muchas cosas, pero hemos tratado de resistir y tener confianza. Hemos ganado y es una victoria increíble".

Cuando se le preguntó sobre si regresará en 2024 con el mismo copiloto, comentó entre risas: "Por supuesto, ¿ya me lo queréis quitar? Quizá deben pagar más. Tengo un muy buen sentimiento ahora mismo, estoy muy contento, y doy gracias por todo el apoyo de los periodistas y aficionados, la organización, ha sido increíble".

"Como siempre digo, amamos el Dakar, y somos unos afortunados por estar en Arabia Saudí, gracias a todos", aseguró Nasser Al Attiyah, quien seguía con el mismo discurso de estar feliz. "Ganar el Dakar consecutivamente no es fácil, tratamos de defender nuestro título, siendo fuertes, eso es lo que ha pasado durante estos días. Controlamos todo y ahora nos llevamos a casa la victoria, estamos muy felices".

El qatarí tenía un buen colchón respecto a Sébastien Loeb, quien era segundo en la clasificación general después de recuperar lo perdido por sus problemas, aunque beneficiado por los errores del resto, como por ejemplo Audi: "No necesitábamos apretar porque teníamos [margen de] tiempo, queríamos ganar otra vez. No quería apretar porque quizá cometíamos un error".

"La primera semana no fue sencilla, muchas cosas pasaron, pero fuimos inteligentes, creamos un colchón y el resto fallaba, ha sido largo, pero hemos ganado", dijo sobre el punto clave de esta edición. "Es impensable, ganar el campeonato del mundo y el Dakar en 2022 y en 2023. Trabajamos muy duro y pensamos en cómo hacerlo, eso nos ayuda", concluyó.