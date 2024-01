Nani Roma, tras su retirada del Dakar 2024: "Es una sensación que odio"

Al Duwadimi-. El Rally Dakar de Nani Roma en 2024 se acabó antes de tiempo, cuando encaraba la segunda semana de competición en Arabia Saudí tras una jornada de descanso. El español estaba rozando los diez mejores en la clasificación general, pero un fallo mecánico en su Ford provocó que se tuviera que retirar en su regreso a una competición que tanto ama.

Repasa la clasificación general del Rally Dakar 2024: Dakar Clasificación general del Dakar 2024: posiciones y tiempos (coches, motos y más)

Tras su desafortunado incidente en el que dijo adiós, habló con los medios de comunicación desplazados en el vivac de Al Duwadimi, y aseguró que tener que abandonar era una sensación que odiaba, pero "es parte del juego" en esto del deporte. El de Folgueroles comentó que era algo "desagradable", aunque espera seguir tras reengancharse y estar con los Dakar Experience.

"En un rato os lo diré y sabremos la información, pero está claro que es un problema muy grave de motor, porque sino, no estaríamos aquí, os lo aseguro", dijo el piloto catalán. "La única solución es cambiar el motor para seguir, y es lo que vamos a hacer para mañana, seguir y aprender, haciendo kilómetros y terminando este Dakar, de otra forma, pero espero que terminándolo".

"Me siento con una sensación desagradable. Es una sensación que realmente odio, esta de cuando te pasa algo, que por suerte o por desgracia ya me ha pasado otras veces", explicó Nani Roma. "Ahora cuando entraba aquí en el vivac, ha sido muy desagradable, pero es parte del juego, de este deporte, es lo que tiene esto y se tiene que aceptar".

"Con tantos años corriendo este tipo de carreras, ya aprendes a aceptarlo. Es un poco triste para el equipo porque mi compañero también ha volcado, es un mal día para nosotros, pero es parte del juego, parte del Dakar y de las carreras, aunque en la vida, os puedo asegurar, que hay cosas mucho más importantes", aseguró con mucha entereza.

El español también realizó un balance de lo que fue la primera semana, y recordó que estar presente en el campamento para correr, ya era todo un triunfo tras su enfermedad: "Para mí ha sido una primera semana muy positiva. Como os dije desde el inicio, todo lo que vendría a partir de ese momento sería un bonus, es victoria, algo agradable aunque haya situaciones de estas".

"Creo que hemos hecho una carrera muy sólida, muy compleja. Os aseguro que no han sido fáciles algunas situaciones", continuó. "El equipo ha aprendido mucho y creo que en un futuro valoraremos mucho este año. La inteligencia del equipo de venir aquí con un proyecto como este para aprender, esto no es fácil encontrarlo hoy en día".

"Hay que valorar mucho ese esfuerzo de Ford Performance y M-Sport, así que balance positivo y contentos", expresó el catalán. "Esta sensación desagradable que me da mucha rabia y no me gusta nada es parte del juego. La vida en momentos y el Dakar, lo sabéis todos, es muy dura y te pone firme en un minuto. Es lo que ha pasado hoy".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!