Loeb encuentra el lado positivo tras perder la victoria contra Peterhansel

Al Duwadimi-. La segunda etapa del Rally Dakar 2024 no fue tan complicada como la primera, pero los pilotos no se salvaron de complicaciones, puesto que a lo largo de los 463 kilómetros de recorrido cronometrado, hubo mucho sufrimiento con la navegación. Uno que lo pudo comprobar de primera mano fue Sébastien Loeb, que se retrasó buscando el camino correcto, pero gracias a las instrucciones de Fabian Lurquin pudo terminar segundo.

El galo no pudo impedir que su compatriota, Stéphane Peterhansel, igualara el récord de victorias de etapa de Ari Vatanen, con medio centenar, pero acabó contento porque no será él quien abra el camino en los 438 kilómetros de especial hasta Al Salamiya, en donde solo habrá dos horas de asistencia para los vehículos.

"Fuimos segundos en la etapa, hicimos un buen trabajo, no cometimos ningún error, sin dramas, sin fallos. Tuvimos algunas complicaciones en la navegación, pero Fabian [Lurquin] encontró bien el camino, muy rápido", dijo el galo una vez finalizada la jornada. "He adelantado a ocho o nueve coches en la especial, así que les he quitado mucho tiempo".

"Fue una gran etapa para nosotros, una muy larga. Intenté atacar en todo momento", aseguró Sébastien Loeb, quien se encontró al ganador durante la neutralización, y buscó el lado positivo de perder la que hubiera sido su 20ª victoria en una especial en el Rally Dakar. "Lo vi llegar detrás de mí a la neutralización [a Stéphane Peterhansel], es cierto que no estaba muy lejos de su posición inicial. Espero que esté delante... ¡para abrir camino!".

Ese camino que deberá abrir será el de 438 kilómetros que van desde Al Duwadimi hasta Al Salamiya, lugar en el que los pilotos tan solo contarán con dos horas de asistencia para reparar sus vehículos, por lo que será esencial no sufrir daños si quieren seguir con sus opciones intactas para cosechar el trofeo Touareg.

