Loeb iguala el récord histórico de Vatanen en el Rally Dakar 2023

Shaybah-. El nueve veces campeón del mundo del WRC está firmando brillantes actuaciones en un intento a la desesperada de conseguir su primer trofeo Touareg, y aunque lo tiene complicado respecto a Nasser Al Attiyah, quien encabeza la clasificación general con casi una hora y media de ventaja, no se rinde. El del Bahrain Raid Xtreme ha cosechado el triunfo en la decimosegunda etapa del Rally Dakar, la sexta en la presente edición y la quinta consecutiva, lo que le vale para escalar posiciones en la tabla histórica.

Sébastien Loeb ya suma 21 triunfos de especial en su trayectoria, con lo que empata con Kenjiro Shinozuka en el noveno de la general, algo de lo que está orgulloso, además de que ha igualado el récord de Ari Vatanen de cinco victorias consecutivas en un mismo Rally Dakar en un día que el galo califica como "perfecto".

En las declaraciones posteriores a la etapa, el piloto del Hunter T1+, consciente de sus pocas opciones respecto al qatarí de Toyota y vigente campeón, aseguró que busca amarrar su segunda plaza de la clasificación: "Una jornada perfecta, sin errores, sin paradas, sin medias vueltas. Hemos rodado bien y el coche ha respondido sin problemas".

"Aspiramos al segundo puesto y estamos atacando para conseguirlo", comentó Loeb. "Prefiero mi situación actual a la de la primera semana. Hemos venido de muy atrás y firmado un buen rally en su conjunto, pero no nos ha acompañado la suerte. No esperaba remontar tanto, pensaba que me colocaría a lo sumo en quinta posición, pero con intocables como Sainz, Stéphane [Peterhansel] y Yazeed [Al Rajhi] fuera de juego, ahora puedo aspirar al segundo puesto."

En esta decimosegunda etapa solo tuvo a un rival, el único Audi que sigue con vida, el de Mattias Ekstrom, que se quedó a unos tres minutos del registro del francés, pero que sumó un nuevo podio en una especial de la carrera más dura del mundo: "Es el tercer día aquí [en el Empty Quarter] y sigo aprendiendo, pasito a pasito. Hoy, la arena estaba muy blanda, y los que ruedan delante rompen las dunas para los de atrás".

"Es una buena escuela para mí, estoy contento, el coche ha respondido bien, no hemos tenido ningún problema en ese sentido. Ha habido dos momentos en los que me he equivocado de rumbo en las dunas y me he visto obligado a dar media vuelta, pero por lo demás ha ido bien, mi objetivo sigue siendo llevar el coche a la meta final."

