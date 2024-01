Loeb duda sobre la estrategia con Al Attiyah en el Dakar 2024

Riyadh-. El desarrollo de la carrera más dura del mundo cambió por completo con el incidente de Nasser Al Attiyah, que pasó de ser el rival más peligroso para Audi a estar fuera de la pelea y sin opciones de ganar su sexto Rally Dakar. Sin embargo, el qatarí aseguró que ayudará en todo lo que pueda a su compañero en la estructura de Prodrive, Sébastien Loeb, quien está tercero en la clasificación general, a menos de media hora con respecto a Carlos Sainz.

El galo recibió esas palabras con satisfacción, puesto que está con ganas de alzarse con su primera trofeo Touareg, aunque dudó sobre cómo podrán hacer esa estrategia de apoyo si ambos quieren ganar el Campeonato del Mundo de Rally-Raid: "No lo sé, creo que querrá sumar puntos para el campeonato del mundo, aunque mañana estamos en una buena posición en la etapa".

"Y si viene, se acercará a mí para ayudarme, pero si en el resto de días empieza desde delante, no sé cómo lo haremos, así que, por supuesto, me ayudará si puede, pero también quiere ganar el campeonato", explicó a los micrófonos de Motorsport.com, que se encontraban en el vivac de la capital de Arabia Saudí durante la jornada de descanso.

Además, al francés se le preguntó sobre lo que fue esa Etapa 48 Horas en la que tantos coches sufrieron y, sobre todo, en la que los pilotos tuvieron que pasar una noche completa durmiendo en sus tiendas de campaña y con raciones militares como comida: "La idea fue buena, y también para el deporte, porque fue bonita".

"Pasar la noche en el desierto, aunque la comida no fue la mejor, pero quizá lo que no fue divertido era ver la estrategia de los coches, que se quedaban parados para no salir al siguiente campamento", aseguró Sébastien Loeb, quien espera que en la segunda semana, las cosas le vayan todavía mejor.

"Como siempre, intentaré tener un buen resultado", continuó el piloto del Bahrain Raid Xtreme. "Mañana es una etapa larga y difícil, con la navegación y los neumáticos, así que, por supuesto, intentaremos ir rápidos, ser inteligentes, evitar los pinchazos, pero espero que tengamos todo eso".

