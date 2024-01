Loeb, contra Sainz en el Dakar 2024: "No quiero usar la ayuda de Al Attiyah"

Al Duwadimi-. La Etapa 7 del Rally Dakar 2024 permitió a Sébastien Loeb adjudicarse su victoria de etapa 26 en la historia de la carrera más dura del mundo, pero más allá de eso, el piloto francés consiguió recortar bastante distancia en la clasificación general con respecto a Carlos Sainz, y la diferencia entre ambos se reduce a 19 minutos.

Repasa la clasificación general del Rally Dakar 2024: Dakar Clasificación general del Dakar 2024: posiciones y tiempos (coches, motos y más)

El galo pudo cosechar un buen triunfo, incluso su rival aseguró que pegó "una paliza a todos", y cuando se bajó del coche, después del recibimiento que sus mecánicos e ingenieros le realizaron en el vivac de Al Duwadimi tras 483 kilómetros cronometrados, habló sobre ese duelo que tendrá contra el madrileño, y prefirió no tener que usar la ayuda de Nasser Al Attiyah.

El qatarí ya indicó que, si tiene que ayudar a su compañero en la estructura de Prodrive para que consiga su primer trofeo Touareg, lo haría, por lo que se le preguntó al del Bahrain Raid Xtreme: "No quiero usar la ayuda de Nasser [Al Attiyah]. Si paro y él necesita ayudarme es que algo no está yendo demasiado bien para nosotros".

"Espero no necesitar eso, pero si son tres pinchazos y él está cerca, claro que será buena su ayuda", comentó un Sébastien Loeb que también explicó cómo fue la especial en la que superó a todos sus contrincantes por más de siete minutos, aunque lo esencial es ganar al de Audi, algo que disfruta mucho.

"Siempre me gusta luchar contra Carlos [Sainz]. Sé que es muy fuerte y está muy motivado, así que no es fácil batirle", afirmó. "He intentado apretar todo el rato, pero sin tomar demasiados riesgos en la parte más dura. Quise cuidar las ruedas, excepto al final, donde apreté fuerte sobre las piedras porque quedaban pocos kilómetros".

"El resto del tiempo fuimos cautos, porque había muchas trampas en el roadbook, mucha navegación y cruces de caminos donde se podría haber perdido mucho tiempo", comentó Sébastien Loeb que, además, se refirió a la ventaja que cosechó contra el español como algo "bueno", y espera continuar del mismo modo que hizo en la séptima etapa.

"Por supuesto que es bueno, siempre intentamos apretar, recuperar tiempo, y hoy, afortunadamente, ha funcionado. Esperemos que continúe así, siempre haces lo mismo", dijo. "Intentas hacer buenas etapas. Aquí todo puede decantarse hacia un lado u otro en cualquier momento.

"Hay que mantenerse concentrados, hacer una buena navegación y mantenerse un poco seguros en las secciones complejas para poder apretar en las más beneficiosas/fáciles. Hoy ha funcionado y esperemos que continúe así", expresó el galo sobre si todo lo que queda por delante.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!