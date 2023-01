Kevin Benavides se inspira en Leo Messi para ganar el Dakar 2023

Cargar el reproductor de audio

Dammam-. Eligió creer y lo hizo posible. Aquel niño argentino que soñaba con llegar a lo más alto del motociclismo repitió gesta en el Rally Dakar 2023 y se anotó su segundo Touareg tras una épica lucha en la que todos los segundos contaban contra Toby Price y Skyler Howes.

Nada más cruzar la línea de meta en Dammam tras la última de las especiales de la 45ª edición de la carrera más dura del mundo, Kevin Benavides rompió en llanto para celebrar junto a su equipo y su hermano Luciano la inscripción de su nombre en letras de oro en la historia del rallie. Tras calmarse y recuperarse de un baile de emociones constantes, el de Salta habló con los medios de comunicación entre los que se encontraba Motorsport.com y reveló lo complicado que fue todo.

"Fue un Dakar increíble, durísmo, cada día pasaba algo, pero me mantuve siempre constante, estuve en todas las etapas dentro de los diez primeros, y lo peleé, peleé mucho, y ahora estoy aquí", reconoció. "Se lo dedico a mi amigo Paulo [Gonçalves, que falleció en el Dakar de 2020], que siempre me acompaña, y creo que es una felicidad enorme".

"Estoy muy contento con esto, es un sueño para mí, es mi segunda victoria en el Dakar. Ha sido increíble, con una pelea con Toby [Price] y Skyler [Howes], siempre hemos estado muy cerca, y hoy empezamos a doce segundos de Toby, solo tenía que concentrarme en mi moto, en disfrutar, desde el kilómetro 0 al 134, tuve que apretar y lo hice, ha sido difícil, también con la navegación", continuó el nuevo ganador de la cita en Arabia Saudí. "Tuve que volver hacia atrás dos veces para coger los waypoint, apreté y estoy muy feliz".

En el momento en el que se le preguntó cómo había afrontado sus opciones de ganar antes de ponerse a mandos de su KTM, indicó: "Obviamente, desde ayer, cuando la terminé [la etapa] y ya venía en el enlace todo el tiempo pensando en las posibilidades, pero luego me dije tras hablar con mi psicólogo y también con mi familia y amigos, que podía ganar, ser segundo o tercero".

"Puse la mente en blanco y salí a hacer lo que debía, pilotar, no podía manejar al de delante y detrás, eso hice, empujar y hacerlo lo mejor posible. Se dio, lo conseguí, ese era el desafío con KTM, también es mi primera victoria con ellos, se hizo esperar, así que estoy muy contento y feliz, tocando el cielo con las manos nuevamente", explicó el argentino.

Además de todo ello, Kevin Benavides recordó otro gran logro de su país, la victoria de la selección en la Copa Mundial de la FIFA en Qatar, en donde el astro Leo Messi capitaneó al cuadro sudamericano para coser la tercera estrella de campeones del mundo en el pecho.

Sin embargo, bromeó con la forma de hacerlo, ya que el equipo argentino perdió en uno de los partidos contra los saudís en el torneo: "Quiero mandar un saludo a Leo Messi, a toda la selección de Argentina, yo pude ganar a Arabia Saudí [risas], así que estoy muy contento", expresó el de KTM.

"El triunfo de la selección también tuvo mucho que ver, también estaba muy motivado por esa victoria, siempre lucho por mi bandera, por dejarla en lo más alto, y creo que hoy la he dejado en lo más alto del motociclismo mundial".

Kevin Benavides ha sumado su segundo triunfo en el Rally Dakar, y aunque es muy diferente al primero, en ambos ha hecho historia: "Fueron distintos. El otro fue mi primera vez, con Honda, una marca con la que estuve muchos años trabajando, y ahora, mi primera con KTM, no había ganado nunca con ellos, y ese era el objetivo y lo que me motivaba a hacer el cambio, lo que me gusta es ir a por más, escribir la historia, y creo que hoy, 15 de enero de 2023, en 2021 también fue el 15 de enero, elegí creer".

