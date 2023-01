Barreda explica el lugar del accidente de Carlos Sainz en el Dakar

Cargar el reproductor de audio

Riyadh-. El piloto español sufrió una fuerte caída en la quinta especial en la que recibió un golpe en la cabeza, algo que no le impidió salir a por todas en la sexta etapa del Rally Dakar 2023, donde quedó en la cuarta posición y, aunque cedió algún que otro minuto respecto al líder de la general, Skyler Howes, sigue en la pelea por el Touareg.

Joan Barreda atendió a los medios de comunicación entre los que estaba Motorsport.com después de su masaje para tratar la fractura del dedo del pie, y se mostró dolorido a la par que satisfecho por el trabajo realizado en el recorrido más largo de esta edición de la carrera más dura del mundo, además de que explicó cómo fue el lugar del accidente de Carlos Sainz.

El de Torreblanca dijo; "Esa [duna] era justo después de la neutralización era una duna cortada, que cuando lo hemos visto hemos parado después y hemos dicho, 'madre mía, ahí cuando lleguen los coches', porque es la típica que vienes a fondo, a 160 km/h, un valle, bajada, y de repente girabas el CAP [rumbo], y con la moto era poner segunda, tercera, cuarta, quinta sexta…".

"Y de repente, en el roadbook no estaba marcado ,me he asustado", reveló Barreda. "Es cuando se te ponen los ojos ahí como diciendo 'despacio', lo hemos comentado entre los pilotos. Los coches más rápidos no tenían opción, cuando vas a la velocidad que vas y no está en el roadbook ves un desierto todo plano, eso es una trampa".

"Claro que debería estar [en el roadbook], y además veníamos de un cambio de dirección. Muchas veces te pueden poner un rumbo de 10 kilómetros y te dicen que hay diferentes agujeros, y te buscas la vida, pero acabábamos de girar 500 metros antes, es un cambio de dirección y ahí debe estar el peligro, como está en muchos otros sitios, eso era un peligro 3", expresó el piloto de Honda.

El castellonense también aseguró que "tenía un poco de fiebre", y que seguía algo "atontado" tras el golpe con Toby Price que le hizo quedarse inconsciente durante un momento en la quinta etapa: "Hoy tenía un poco de fiebre, pero no sé si del esfuerzo que hemos hecho, que no descansas, que vas haciendo fuerza con la moto temblando en el enlace, y nos ha pillado mucha lluvia, hemos hecho 150 kilómetros de enlace empapados".

"Al principio me ha costado un poco, he salido como un poco atontado. Intentaba pensar en colocarme bien, en buena posición, pero no fluía en las curvas rápidas como lo hago yo", explicó el de Honda. "Hasta que en el kilómetro 70 u 80, en la arena, ya he empezado a saltar, a moverme encima de la moto mejor".

"Primero vas en posición media, sin moverte tanto, y si las cosas no te las comes tú con el cuerpo, se las come la moto", continuó Barreda. "Estaba en una postura un poco más defensiva después de lo que pasó ayer. No ha sido por miedo, no, sino porque creía que era la mejor estrategia ahora mismo después de una caída y un golpe en la cabeza, hacer una posición media para hacer un par de días ahí sin perder ni ganar tiempo, que siga todo igual, que pasen dos días de carrera, que aún faltarán seis días más".

En el momento en el que se le preguntó si tenía miedo a asistir al médico por un posible 'no apto' por su estado físico, el castellonense dijo: "Igual es la séptima u octava vez que pierdo el conocimiento y sé que he ido muchas que sé que no te notas bien. Es que lo notas tú cuando paras, ves que todo te va lento, hay cosas que tú quieres pensar y te cuesta acordarte".

"Sin embargo, cuando todo está perfecto, has hecho ejercicios, has reactivado la sangre y todo te circula bien y tienes la fluidez de pensar todas las cosas, incluso adelantarte a la navegación, es diferente", afirmó. "¿Miedo a que el médico me dijera que no podía seguir? Es que… es que seguiría, hasta sin número, saldría a dar gas".

Joan Barreda se encuentra bien después de los sustos que ha tenido, pero aseguró que tenía algo dolorido el cuello en una "etapa de trámite" hasta llegar a Riyadh: "Tenía todo el cuello tocado, pero es una reacción del cuerpo, no es nada grave, y las sensaciones fueron buenas desde ayer".

"Hemos salido una parte de caminos muy rápidos con algún cruce de dunas pequeño, cordones de dunas que cortábamos, y he visto que todo el mundo saltaba y que iban muy rápido", explicó el español. "He llegado al refueling y he visto que estaba bien colocado y con pocas diferencias, ahí me he dejado llevar un poco, y ya cuando he pasado al séptimo en la otra neutralización he pensado que debía apretar y he entrado en meta cuarto".

"Creo que es una buena posición para tener dos o tres líneas delante en la siguiente etapa por si hay algún problema, siempre son ellos los que se lo comen, y ese es un poco el tema y la desventaja que quiero evitar este año un poco, porque con tanta lluvia el terreno cambia, y de repente te aparece una zanja de dos metros que te quieres morir", concluyó el piloto que es cuarto en la general de motos.

Mira cómo están las clasificaciones generales del Rally Dakar 2023: Clasificaciones generales del Dakar 2023: posiciones y tiempos

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!