Barreda revela el "pequeño truco" para no sentir dolor sobre la moto

Ha'il-. El piloto español salió a la cuarta etapa del Rally Dakar con la intención de recortar tiempo al líder de la general, un Daniel Sanders que se enteró que encabezaba la tabla clasificatoria cuando estaba en mitad de la especial debido a la tardanza de los organizadores en publicarlo de manera oficial. En la noche anterior, Mason Klein dormía como el que mandaba en la carrera, pero el estadounidense perdió terreno respecto a la dupla de Honda, con el español y Pablo Quintanilla al mando de la jornada.

El de Torreblanca habló con los medios de comunicación entre los que se encontraba Motorsport.com y narró cómo fue un recorrido en el que consiguió una manera de pilotar para que su dedo del pie fracturado no sufriera en exceso. Además, explicó cómo está siendo competir contra rivales que van a por todas y no ceden ni un milímetro a pesar de que eso pudiera costar una dura caída.

Joan Barreda acabó feliz, a pesar de tener que gestionar las energías: "Al final me quedo muy contento de poder salir y ver que podía apretar, gestionando un poco el dolor. Hoy ha sido un poco así, había un par de puntos difíciles de navegación, en algún momento nos hemos desviado unos cuantos pilotos, uno para cada lado, y allí he mantenido un buen ritmo para después atrapar a Kevin [Benavides]".

"No he podido apretar mucho porque llegábamos justos de gasolina al refuelling", reveló Barreda. "Además, era una etapa de dunas, donde el consumo era muy alto, allí me he mantenido detrás de él, y después del refuel le he adelantado, me he sentido mejor en la parte de arena, he apretado bastante y, la verdad, es que he subido el ritmo".

Cuando llegó la evidente pregunta de su dolor en el pie, el de Honda fue muy sincero y desveló un pequeño truco que le hace no sufrir tanto: "Por la mañana lo noto bastante. Con el mecánico, hemos cambiado una palanca que es más alta, porque el problema es cuando meto el pie para levantar la marcha, tengo que tirarme un poco la rodilla adelante para que entre bien".

"Ahora, de esta manera entrará un poco mejor", continuó. "Al final, buscas la picardía. Me he dado cuenta, con las horas, que con la puntera de la moto, con menos fuerza, hace que entre mejor la marcha, y le quito un poco, así lo gestiono".

También expresó cómo fue el instante posterior a la lesión: "Fue duro. Por la tarde, a estas horas, era un día sin mucha cobertura, fui al camión a conectarme y estuve hablando con familiares, me veía mal, lo veía feo, tenía mucho dolor, el pie muy hinchado".

"Me puse una bolsa de hielo, me la anudé al pie y así dormí toda la noche. Bajo mucho la hinchazón, aunque cuando estaba probándome la bota, ni entraba, tuve que coger una de una talla más. La verdad es que por la mañana, cuando terminé la etapa, solo me importaba eso, valoras el simple hecho de poder seguir por encima de todo lo demás, de cualquier resultado", indicó Barreda.

El castellonense tiene un objetivo en la mente, ganar, pero es consciente de que hay una serie de pilotos que pueden plantar cara en una hipotética batalla por el Touareg: "Faltan diez días, y el Dakar es así, cualquier piloto, de los quince que estamos ahí puede ganar, pero es que es una locura, el ritmo que llevamos todos allí es altísimo, sin cometer errores de navegación, todo perfecto, y es así. Ese es el nivel que tiene el Dakar, que ha ido evolucionando estos últimos años. El objetivo es estar ahí".

"Después, la carrera, a ver cómo se da. Nos gustaría que no hubiera ninguna caída grande ni pérdidas, ese es el gran objetivo. Tras eso, si las cosas vienen bien, pues perfecto, y cuando vienen algo peor, hay que sacar algo positivo y tirar", aseguró el de Honda.

En un momento algo más distendido dijo que todos los pilotos van a ganar sin dejarse nada, es decir, que no tienen miedo a caerse: "Decían de mí, pero ahora hay muchos aquí. Justo en el refuelling le comentaba a Toby [Price] que, 'nosotros estábamos locos, pero estos lo están más'".

Sobre si iba a ser un Rally Dakar de ir rápido o de no cometer errores después de ver las fuertes caídas de algunos de los favoritos, Joan Barreda espera que sea algo equilibrado: "Las dos. Eso de no cometer errores no sirve, hoy en día tienes que darle gas, porque si hay pilotos que aceleran y caen cinco o seis, los cuatro que quedan ganan, hay que tener las dos cosas".

El español, al ser el vencedor de la especial, deberá abrir pista en la quinta etapa junto con su compañero Pablo Quintanilla, sobre el que espera que no hagan juegos como los de otra categoría muy diferente: "Cuando empiezas a jugar, es como MotoGP, vas perdiendo tiempo. Al final, lo mejor es que uno tire y el otro vaya detrás. Cuando estás cansado, a los 100 km, a lo mejor, si el otro tiene buenas sensaciones, puede ponerse a tirar, hay que hacer tiradas grandes, lo máximo que puedas".

