Barreda no contempla infiltrarse a pesar del dolor por su fractura

Ha'il-. El día para las motos no fue tan complicado para los que competían sobre cuatro ruedas, ya que muchos pudieron completar la tercera especial del Rally Dakar 2023 sin mayores problemas aparentes, aunque la organización neutralizó uno de los tramos para ciertos competidores. La clasificación se completó con una teórica ecuación que serviría para ser justos al final de la jornada.

En la parte delantera no hubo grandes cambios, salvo en la cabeza, puesto que Mason Klein cedió su posición de honor a Daniel Sanders, quien dispone de una ventaja de algo más de diez minutos sobre Joan Barreda. El español consiguió finalizar en cuarto lugar con uno de sus dedos del pie malherido, con una fractura que le lastró a lo largo de los 447 kilómetros.

Hablando con los medios, entre los que estaba Motorsport.com, el de Torreblanca comentó cómo le fue: "Ya desde el primer momento me costaba meter mucho los cambios, e incluso ha habido algunos kilómetros que he tenido que quitar el acelerador para subir marcha porque me costaba meterla con gas, estaba más duro, y ahí es donde más sufría".

"Cuando son tramos así en los que vas en la misma marcha, y voy de pie, voy bastante bien, pero el problema es cuando me toca cambiar", explicó. "Hemos intentado aguantar el dolor, pero estoy contento porque no le he dado ningún golpe al dedo, y el dolor no ha ido a más, sino que ha sido más o menos igual durante todo el día. Ha estado bastante bien".

Cuando se le preguntó sobre si había pensado en infiltrarse para soportar el dolor, aseguró que no era nada sencillo, porque como las etapas son tan largas, no hacen tanto efecto: "No es fácil el tema de las infiltraciones. Tienes que ir aguantando el dolor, porque las etapas son de tantas horas que por más que infiltres, no hay cosas para que aguanten tantas horas".

"Hay que convivir con eso, acostumbrarte, intentar compensar de alguna manera. Cuando más me duele es cuando cambio con la punta", afirmó Barreda. "Intento meter el pie más por delante, y hacerlo entero, ahí ya tengo más facilidad. Espero que vaya mejorando un poco el dolor y pueda ir a más estos días".

"Ayer estuvimos probando con vendajes, incluso con un tipo de cédula, pero no es fácil porque llevamos ya la bota con tanta presión…", expresó antes de contar una curiosa anécdota. "Me he puesto una bota que me ha dejado Pablo Quintanilla, que tiene un número más que yo, y de esta manera puedo mantener el vendaje".

El español sigue con opciones de ganar el Dakar a pesar de perder algo de tiempo respecto al australiano que lidera la general, y piensa que lo importante está por venir: "Tenemos opciones, y mañana será una etapa importante con arena. Vamos a ver, puede pasar de todo, hemos perdido un poco de tiempo, sobre todo en la primera parte, que me lo he tomado un poco con más precaución y ya después del refueling he podido apretar más y he mantenido un buen ritmo de carrera durante la segunda parte".

"Mañana, a ver si desde el principio puedo tener un poco esa mentalidad de ir tirando a un ritmo más fuerte, lo que pasa que es lo de siempre, cuando intentas tirar, tomas más riesgos y es ahí donde hay que encontrar el equilibrio", indicó Barreda, que no sabe si podrá ir a por el triunfo aunque es quinto.

"No sé qué decirte, depende de las dunas. Hay algunas dunas que en cada una tienes que bajar y subir de marcha, no sé, está claro que el de estos días es un terreno en el que no me siento cómodo", dijo. "Tengo una mentalidad más protectora que de atacar porque no es mi terreno, pero esto es larguísimo, puede pasar cualquier cosa cada día, y hay que seguir en carrera".

"Mañana tenemos muchos kilómetros de nuevo, puede pasar cualquier cosa, salimos bastante bien colocados, así que hay que ser positivos. Yo estaba muy contento cuando he terminado el día al poder continuar en carrera y estar así de bien colocado", señaló el de Honda.

Además, uno de sus principales rivales por el triunfo ha abandonado la prueba debido a una caída que le ha mandado al hospital, Ricky Brabec, al que echará de menos: "Ha sido una pena que Ricky haya abandonado, es un piloto que ha entrenado muchísimo y estaba muy fuerte este año. Para Honda es una lástima porque es una moto menos que seguro que nos vendría muy bien, sobre todo en una carrera tan larga como la de este año".

