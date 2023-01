Al Attiyah y los accidentes de Sainz y Peterhansel: "No es mi problema"

Cargar el reproductor de audio

Riyadh-. La sexta etapa del Rally Dakar hizo que la carrera más dura del mundo cambiara de rumbo debido a los fuertes accidentes de los Audi de Carlos Sainz y Stéphane Peterhansel, quienes se despiden definitivamente de la prueba en Arabia Saudí. Ambos tuvieron problemas en una de las dunas del recorrido, concretamente en el kilómetro 212, mientras que Nasser Al Attiyah sumó el 47º triunfo de especial de su trayectoria.

El qatarí se mostró muy contento en la llegada al vivac de Riyadh, donde recibió los aplausos de todos sus mecánicos y habló con los medios de comunicación, entre los que se encontraba Motorsport.com, sobre diferentes temas relacionados con los incidentes de sus rivales y cómo de cerca está del quinto Touareg.

El de Toyota aseguró que no era su "problema" lo que le pasara a Audi, y se muestra cauto al darse ya por ganador: "[Ha sido] Una etapa muy difícil, no era fácil, este tipo de especiales suelen ser muy peligrosas. Intentamos apretar desde el principio para acabar entre los tres primero y lo hicimos, aunque tuvimos un problema con la dirección a diez kilómetros del final, acabamos y estoy bastante contentos por ganar".

Cuando le preguntaron sobre los choques de sus rivales alemanes, en concreto por 'El Matador' y 'Monsieur Dakar', respondió: "No es mi problema, creo que es un error del piloto y el copiloto porque han ido más hacia la derecha. Sé que es un día malo para Audi, pero es el Dakar".

"Ha sido una etapa muy difícil para la navegación, Mathieu [Baumel, su copiloto] hizo un buen trabajo, también tuvimos un susto, pero fue por el buen camino", continuó Al Attiyah. "En el [km] 212 necesitabas ir un poco más para la derecha, creo que Carlos [Sainz] y Stéphane [Peterhansel] se han ido demasiado a la izquierda".

"Es difícil, porque hay muchas trazadas de las motos, y en ocasiones tienes sustos. Lo siento por Carlos y Stéphane, pero creo que es bueno para mí y para mis opciones de defender mi título, estamos en una buena posición cada día, y estoy contento", añadió el qatarí.

El vigente campeón no quiere oír hablar de que ya vencerá, y quiere esperar al 15 de enero en Dammam: "No, después del podio te lo diré. En el Dakar puedes tener un problema mañana, hay riesgos, esto es el Dakar, la carrera más difícil en el mundo, todo puede pasar".

"Hacemos nuestra estrategia, solo necesitamos tener una buena velocidad y si otro piloto nos pilla, no es un problema, sabemos lo que hacemos", aseguró en el momento en el que se le cuestionó sobre si había apretado al 100%. "Sí, he apretado desde el principio, en cada parte he apretado, porque no sé lo que pasa hasta que acabamos, y la gente decía que Carlos y Stéphane tenían un problema, yo estaba pilotando y apretando".

Nasser Al Attiyah se ve bien para las próximas especiales, en las que su equipo debe "seguir así", aunque no dudará si tiene que ayudar a sus compañeros para un triplete japonés: "Hago mi carrera, tenemos [Toyota] tres coches, estoy seguro de que nos ayudaremos los unos a los otros todo el camino, será un sueño para Toyota estar todos en el podio otra vez".

Además, el líder de la clasificación general reveló que había sufrido algún que otro daño con los saltos en las dunas: "Seguimos a las motos, había una gran bajada, debes frenar muy fuerte, y entonces intentamos saltar, vas a gran velocidad, [tengo] un poco de dolor en la espalda".

"En el final, cerca del final de la etapa, había un brazo roto, y hemos tenido suerte de que Mathieu lo ha encontrado, porque lo cambiamos inmediatamente y solo perdimos seis minutos", sentenció el cuatro veces ganador del Rally Dakar.

