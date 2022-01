Sainz: "Hay que estar satisfechos con esta primera aparición"

Qiya.- La primera carrera del nuevo Audi RS Q e-tron ha tocado a su fin y, aunque su rendimiento ha sido sorprendentemente competitivo, llegó tarde. Algunos fallos en los amortiguadores provocaron que sus pilotos se descolgaran aún más en la general del rally después del caos de la controvertida etapa 1. Carlos Sainz y Lucas Cruz han sido la única de las tres parejas en repetir victoria, pero dejan claro que hay mucho trabajo por hacer.

"La primera semana tuvimos algún problema de juventud, de no haber podido rodar con el coche en carrera antes, pero se fueron solucionando poco a poco los problemas y esta segunda semana, la verdad que fue mucho mejor. Y yo personalmente estoy contento de ello", aseguró el piloto madrileño a Motorsport.com en la meta de la 44ª edición del rally.

"Independientemente de ganar etapas o no, lo importante es ver el ritmo del coche en general y yo creo que ritmo hemos tenido. En dunas hemos ido francamente bien. El coche se ha defendido bien en todas las circunstancias y en todos los terrenos. Yo creo que es para estar satisfechos de esta primera aparición".

Sainz dejó claro que el equipo ha analizado el rendimiento, la fiabilidad y las opciones de mejora para el futuro y se pondrá a trabajar en ello a la vuelta del Dakar.

"Está muy claro: hay que mejorar una serie de cosas. El equipo ya lo sabe. Está ya pensando en ello y ahora a preparar lo mejor posible desde ya el Dakar del año que viene", apuntó.

Y quiso dejar claro que no han llegado a ver el rendimiento del GR DKR Hilux T1+ de Toyota, debido a que Al Attiyah ha regulado su ritmo gracias a la importante ventaja que contaba con Sébastien Loeb desde mitad de rally, por lo que es complicado decir dónde está realmente cada uno.

"Nunca se sabe, porque Nasser tampoco ha ido al ritmo que normalmente hubiese ido. Pero ya habrá tiempo de verlo", concluyó.

Por su parte, Lucas Cruz, copiloto tres veces ganador del Dakar, cree que la valoración de este estreno del RS Q e-tron solo puede ser positiva.

"La valoración tiene que ser positiva, porque es el primer año de un proyecto nuevo y los tres coches han acabado, es para estar contentos, sobre todo por lo que hemos aprendido en estos 12 días de carrera. Se pueden sacar buenas conclusiones del estado en el que se encuentra el coche y en qué línea tenemos que seguir trabajando", comentó a Motorsport.com.

Cuando se le sugirió si el haber logrado cuatro victorias de etapa en este rally puede servir de inyección de moral para el futuro, respondió: "Son circunstancias. Lo que tienes que hacer es llegar al final y ganar. La estadística dice que el gana más especiales no es el que gana el Dakar, tenemos que aplicarnos un poco esto y utilizarla para un futuro".

En cuanto a la navegación propuesta por el equipo de roadbook del Dakar, Cruz quiso dejar claro que ASO se equivocó en la etapa 1 y no supo rectificar a tiempo.

"Ha sido muy positivo poder correr este año y acabarlo para coger más ritmo e ir mejorando en los puntos que flaqueamos. La conclusión es que no entendemos que haya habido un error en el roadbook y la organización no haya tomado medidas y mire para otro lado. No es el espíritu y no es la forma correcta de actuar. Un año más y quedan muy pocos días para empezar a trabajar en el objetivo de 2023", concluyó el catalán.