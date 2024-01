Cristina Gutiérrez y sus "palpitaciones" tras compartir gloria con Sainz en el Dakar

Yanbu-. La española se convirtió en la segunda mujer en subir a lo más alto del podio, después de que Jutta Kleinschmidt lo hiciera en 2001. Salvando las diferencias, puesto que Cristina Gutiérrez lo hizo en la categoría Challenger, se mostró muy orgullosa por la gesta que cosechó, compartiendo día de gloria con otra de las leyendas del automovilismo español, un Carlos Sainz que también logró el triunfo en la general de coches.

Así ganó Cristina Gutiérrez el Rally Dakar 2024: Dakar Dramático final en la victoria de Cristina Gutiérrez en el Dakar 2024

En el momento en el que se le preguntó por él y por poder vivir al mismo tiempo tal logro, la burgalesa comentó a un grupo de medios, entre los que estaba Motorsport.com, que cumplió todo un sueño porque le habría encantado una situación así: "Cuando he terminado digo, 'me encantaría ganar un Dakar con Carlos', al final, compartir esto con gente cercana a ti está genial, y para vosotros [los periodistas] también que haya dos españoles ahí ganando, pues está muy bien".

"Y el año que viene a ver qué pasa, no sé nada de lo que le va a pasar, de si va a ir a alguna estructura o no, no sé, supongo que sí porque es incombustible, así que nada, allí nos veremos, como en Xtreme E", dijo la sonriente española, quien también explicó cómo se sentía después de ganar el Rally Dakar.

"La verdad es que no sé muy bien cómo escribir los sentimientos porque como ha sido muy inesperado en el sentido de que, cuando he llegado, no sabía nada, y cuando ya he llegado a la zona vuestra de prensa estaba todo el mundo alterado", afirmó. "No sé qué, pero ya había empezado como a sentir palpitaciones, vamos a llamarlo así. Ahora la verdad es que estoy muy feliz, he cumplido un sueño desde que era un bebé, y sobre todo ver a mi familia, porque les acabo de llamar ahora que no había hablado con ellos y están todos llorando"

Además, Cristina Gutiérrez nunca se olvida de cómo empezó todo, y tampoco de que el objetivo primordial lo cumplió con creces: "Cuando me preguntabais al principio cuál era mi objetivo, era como la mejor despedida sería ganando, la verdad. Sabía que era difícil porque hay muchos contrincantes increíbles en Challenger, está muy competida".

"Lo habéis podido ver en tiempos, había diez o quince pilotos que podían ganar, y sabía que iba a estar muy complicado, pero también tenía armas, la regularidad, al final siempre me ha gustado ir poquito a poquito, un poco modo Peterhansel, y al final estar arriba", dijo. "Creo que el Dakar es cuestión de esto, de regularidad, de no cometer errores y llegar al final así".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!