Cristina Gutiérrez, la "lucha diaria" para aprender en el Dakar

Dammam-. Participar en el Rally Dakar es toda una lección de vida en la que en cada pisotón al acelerador, cada derrape o incluso cada accidente, se aprende algo. Es el resumen de lo que ha ocurrido a Cristina Gutiérrez en la 45ª edición de la carrera más dura del mundo en la que ha finalizado en la cuarta posición.

La burgalesa vivió una montaña rusa de emociones, como bien reconoció tras bajarse del coche en la última de las especiales, donde estuvo con Motorsport.com para charlar sobre cómo le ha ido en esta aventura por Arabia Saudí. Con una gran sonrisa y un abrazo que denota su alegría contenida por terminar por sexta ocasión la mítica cita del desierto, no dudó en expresar lo que sentía.

Gracias al proyecto de Can-Am con Red Bull, la española ha podido seguir aumentando la lista de participaciones en las que ha visto la meta: "Mi Dakar ha sido un poco un cambio de emociones. La primera semana tuve varios problemas, y al final lo hemos podido superar, con una segunda parte del Dakar mucho mejor, a gusto y sin contratiempos".

"Conseguir el cuarto puesto en la clasificación final y luchar de tú a tú con 'Chaleco' [López] en la última etapa ha sido muy bonito, creo que nos lo merecíamos y ha sido el mejor final posible", continuó Cristina Gutiérrez. "No creo que haya sido suerte, ha sido el trabajo que hemos ido haciendo en este Dakar, porque al final ha habido mucho trabajo detrás para evolucionar el coche, para adaptarnos también a la conducción y quieras o no, todo eso tiene su recompensa y esa recompensa ha sido una segunda semana muy buena".

Además de poder presumir de haber finalizado de nuevo la prueba más dura del mundo del automovilismo, ha sido la primera española de la categoría junto con Pablo Moreno, su copiloto: "Es bonito ver que somos los primeros españoles de toda la clasificación, ha sido un Dakar, no fácil, pero complicado con problemas que no podíamos controlar, pero lo único que podíamos hacer es poner buena cara al día siguiente y salir como si no hubiera pasado nada para encarar la segunda parte con una sonrisa".

Cristina Gutiérrez nunca lo ha tenido fácil para competir por las evidentes exigencias financieras de las carreras, pero gracias a los importes apoyos que ha logrado obtener, seguirá acelerando: "Competiremos en todas las pruebas de la copa del mundo, es muy bonito saber que Red Bull me sigue apoyando para este campeonato. Can-Am también ha decidido apoyarme para todo este progreso y estoy contenta porque voy a tener la oportunidad de seguir evolucionando".

"Voy a tener la posibilidad de estar entrenando durante todo el año, y aprovecho para agradecer a mis patrocinadores personales, a Santander Consumer, que hacen posible que desde el principio haya estado evolucionando y compitiendo, estoy contenta y con ganas de ir a la siguiente, que entonces Abu Dhabi", comentó la burgalesa.

La española, ya con la satisfacción de haber completado un Rally Dakar más, reconoce haber aprendido de todo lo que ha pasado, en algo que califica como de "lucha diaria", lo que le ha valido para rozar el podio a pesar de los diversos infortunios: "De todos los Dakar se aprende algo, y de este, lo que más destacaría sería la lucha diaria, cambiar de chip cuando algo va mal, reponerse de todos los problemas, y creo que mi mejor etapa ha sido la última porque lo hemos dado todo, hemos ganado, abrir y cerrar con victoria sabe muy bien, empezando con buen sabor de boca el próximo año".

"De 2023 lo único que espero es seguir aprendiendo, aprovechar las oportunidades que me están dando, porque son muchas, e intentar conseguir más cosas. Del Dakar 2024 no tengo ni idea, ojalá estar en la categoría que sea, pero [espero] seguir aprendiendo de esto", concluyó una Cristina Gutiérrez que continuará en primera línea de batalla para alcanzar sus sueños.

