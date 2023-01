Carlos Sainz quiere "igualdad" de coches en el futuro del Rally Dakar

Cargar el reproductor de audio

Riyadh-. El piloto español consiguió la victoria durante la octava etapa de la 45ª edición del Rally Dakar, pero una penalización poco después de cruzar la meta, los comisarios le impusieron una sanción de cinco minutos por pasar a 40 km/h en una zona limitada a 30 km/h. A pesar de que el triunfo lo tuvo que ceder de manera obligatoria a Sébastien Loeb, es una muy buena forma de demostrar que todos los infortunios que le han hecho quedarse sin opciones de ganar el Touareg son solo un cúmulo de circunstancias.

Después de acabar la especial que unía el campamento de Al Duwadimi con el de la capital de Arabia Saudí, el español atendió a los medios de comunicación, entre los que se encontraba Motorsport.com, y explicó todo lo que había sucedido durante estas intensas jornadas.

'El Matador' prefirió dejar en manos de su copiloto Lucas Cruz las indicaciones sobre la penalización que le costó el triunfo, además de que comentó un poco más sobre el fatídico accidente en el que se despidió de toda esperanza de ganar el Dakar: "Os lo explica mejor Lucas [Cruz]. Era una zona de 30 km/h que nos la hemos tragado, ha sido un impulso solo, pero alto, hemos tenido algún problema con el GPS, pero esos temas son más de Lucas que míos".

"Hay un punto que tienes que ponerte a 30 km/h y si llegas más rápido, te penalizan", dijo Sainz. "Cada un segundo y medio hay un impulso de la información. Hemos tenido algún problema con el GPS, pero todas estas explicaciones las hará mucho mejor Lucas que yo".

En cuanto al incidente en el que destrozó su Audi RS Q e-tron E2, el madrileño indicó que estaba siguiendo a su compañero Stéphane Peterhansel, el piloto que más veces ha ganado esta prueba, con lo que confiaba en lo que hiciese el francés: "Yo iba detrás de Stéphane [Peterhansel], y obviamente no puedo juzgar viéndolo porque lo único que veía era la parte trasera de su coche, pero si Stephane hizo lo que hizo, es porque era un sitio que engañaba visualmente".

El tres veces ganador del Touareg recibió tratamiento en su mano derecha después de sufrir alguna que otra molestia, incluso la tuvo vendada, y sobre eso se le preguntó, por si molestaba en su pilotaje: "No [risas]. Son un poco las secuelas del aterrizaje forzoso que hicimos, pero mañana va a venir bien para recuperar un poco, sobre todo, el lado derecho del cuello y el dedo este de la mano".

"Estamos analizando, porque el coche va más duro de lo que fue en Marruecos, estamos analizando por qué tenemos menos comodidad dentro del coche de lo que teníamos", comentó sobre los dolores dentro del vehículo. "Eso hace que sea más físico, hemos coincidido los tres pilotos en ello, y el equipo está estudiando toda la información de la telemetría de los amortiguadores a ver si podemos entender un poco mejor qué nos está ocurriendo, el amortiguador no está funcionando como debería".

Ahora vendrá una jornada de descanso que vendrá muy bien para recuperar, algo que se tomó con humor después de no dormir en una cama tan habitual como a la que está acostumbrado: "Sobre todo después de dormir en tienda de campaña un día [risas], y después de que la noche anterior fueron cuatro horas de dormir solo, va a venir bien el día de descanso".

La segunda semana de competición servirá a Audi para desarrollar el coche y dejar por todo lo alto su participación con algunas victorias de especiales, algo que quiere hacer el español: "Tengo ganas de hacer una buena segunda semana, de seguir aprendiendo e intentar ganar una buena etapa. Tratar de seguir, y sobre todo sacar conclusiones buenas".

"Vamos a ver qué tal en la zona de dunas. Hoy he adelantado quince coches e incluso he tenido que pasar a los de dos ruedas en las dunas, nos ha costado", comentó un Carlos Sainz de muy buen humor tras su victoria virtual. "Digo que nos cuesta".

Sin embargo, a pesar de estar muy feliz, expresó su preocupación por las reglas que han modificado el Rally Dakar en los últimos tiempos, como el orden de salida o el incremento del peso de su vehículo híbrido, aunque no quiere quejarse, como recalcó, sino que solo desea "igualdad".

"Yo aplico el sentido común y la experiencia, he hecho 16 Dakar, hasta el año pasado había una regla y a todos nos gustaba. Cuando un piloto prioritario tenía un problema, le clasificaban entre los 15 primeros o una cosa así, tenías tres oportunidades", dijo Sainz. "Esa regla cambió el año pasado y no funciona".

"Has tenido la suerte de que ha llovido y no hay polvo, pero no es bueno para nosotros ni para la gente que sale delante, porque lo único que haces es molestarle", continuó. "Cada vez que les tocas el centinel y les adelantas, ellos también pierden tiempo, es de sentido común, era una regla que estaba ahí y ninguno nos quejábamos, que ha estado durante muchísimos años en el Dakar y que, desde mi punto de vista, esta nueva regla no tiene sentido".

"Cuento el historial de cómo hemos llegado a hoy y nadie se quejaba porque funcionaba con sentido", explicó antes de comentar que espera equilibrio en el rendimiento de los coches que participan. "Yo lo que quiero es igualdad, ya está. No quiero menos kilos ni menos potencia, quiero igualdad, que todos vayamos con la misma potencia, con los mismos kilos".

"La FIA tiene todas las aceleraciones y demás, pero también hay que pensar que no solo hay que fijarse en la aceleración, que es en lo que se fija la FIA. Los coches con 100 kilos más tienen que frenar, hay que pararlos, hay que pasar por un bache que cada compresión son 100 kilos más", aseguró. "Analizar solo la aceleración no creo que sea suficiente. Como filosofía yo diría igualdad, pero yo no soy quién para pedir nada".

