Sainz no comenta sobre Al Attiyah tras la polémica con la FIA

Ha'il-. Carlos Sainz no vivió uno de sus mejores días en el Rally Dakar a pesar de acabar segundo en la clasificación de la quinta etapa, ya que cedió cerca de dos minutos respecto al líder de la general, Nasser Al Attiyah, quien ya disfruta de más de media hora de ventaja sobre el español de Audi a falta de nueve especiales para llegar al final en Dammam.

El español atendió a los medios de comunicación, entre los que se encontraba Motorsport.com, y contó cómo fue una dura etapa en la que sufrió dos fuertes golpes en el cuello que le hicieron notar dolor hasta por la noche. Además, cuando se le puso sobre la mesa la publicación que realizó el qatarí, no quiso hacer declaraciones al respecto con un "no comments [sin comentarios]".

En lo referido a la etapa en la que fue segundo, dijo: "Muy parecida la de ayer, la verdad, mucha arena, dunas y hierba de camello. Zonas más rápidas, zonas de cruzar unas dunas muy pequeñas, lunetas, luego hierba de camello, un terreno muy roto, muy roto, y muy físico".

"Ha sido una especial en la que he tenido dos impactos bastante serios en el cuello", aseguró el madrileño, que reveló que había sufrido físicamente por esos golpes de los que está "bien", pero "dolorido" antes de pensar en las siguientes etapas.

"Estoy bien, pero dolorido. Estamos ahí mirando en el coche por si podemos mejorar la suspensión, afinando cosas", comentó. "[Fue] Un bache, una duna, con una caída; eso pasa, las dunas estaban muy rotas, estaba muy roto, y era un tramo difícil".

"Nosotros vamos lo más deprisa que podemos, tanto Stéphane [Peterhansel] como yo, y cuando no hay más, no hay más, es lo que hay. Una especial con mucho bache, con un coche pesado, y cada bache lo notas, vimos la diferencia de lo que es quitarle cien kilos, y si se lo quitásemos en estas especiales, nos vendría muy bien, pero es lo que hay", afirmó un Sainz que no se rinde a pesar de no notar la potencia adicional de 8 kW en su Audi. "Pensar en quitarle cien kilos ahora a este coche es como ciencia a ficción, lo primero por la batería, que es muy complicado"

"No, no. Es tan sutil que no lo he notado", respondió cuando se le preguntó sobre el incremento de potencia en su vehículo. "Lo que creo es que la FIA ha visto que nosotros aceleramos menos, por eso hacen lo de ayer, estaba todo hablado, estaba todo pactado, pero creo que solo podían dar un 85% de lo que veían".

