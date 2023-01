Sainz escribe su "Carta a los Reyes Magos" para no tener problemas

Cargar el reproductor de audio

Ha'il-. La cuarta etapa del Rally Dakar 2023 llegó a su fin, y con ella, la clasificación general sufrió más cambios, a pesar de que Nasser Al Attiyah se mantiene en el liderato con su Toyota Hilux T1+. Por detrás está Carlos Sainz, que con el Audi RS Q e-tron E2 trata de recortar la brecha que se le escapó en la tercera especial debido a unos problemas mecánicos que le hicieron perder cerca de una hora.

El español atendió a los medios de comunicación entre los que estaba Motorsport.com y reconoció que todas las etapas a partir de ese contratiempo eran "clave", además de que pide que la organización iguale los coches sin necesidad de modificar la normativa en mitad de la carrera.

Tras bajarse del coche y ser tercero, el madrileño dijo: "Suerte que ha llovido, porque no nos hemos encontrado polvo, pero sí nos hemos topado con muchos coches, pero en general, contento. Salvo un pinchazo que nos ha hecho perder tiempo y luego, un pequeño problema con la presión de una rueda, que se ha bajado de repente y no sé muy bien el motivo".

"Por lo demás, contento. Me hubiese gustado recuperar, pero no hemos podido hacerlo mucho", continuó el tres veces ganador del Touareg. "Voy atacando, desde ayer, todas las etapas son claves para mí. Tengo que intentar recuperar, mañana salgo en una mejor posición, tercero e intentaremos hacer una buena etapa".

Cuando se le preguntó sobre el cambio que los responsables de la prueba en Arabia Saudí al incrementar la potencia del Audi en 8 kW, indicó que tendría ese extra equivalente a 11 CV de potencia a partir de la quinta especial, algo de lo que se beneficiará: "Me alegro, porque lo pueden medir y ver [la FIA], y tanto que corría el Audi…"

"Resulta que no corría tanto. Bienvenido sea", comentó con una sonrisa en el resto Carlos Sainz. "Ellos tienen todos los datos para medir lo que acelera un coche y otro, y me imagino que si nos dan 8 kW, que son 11 CV, pues es que habrán visto que nos falta algo, cada caballo es bienvenido".

"Yo siempre he dicho que yo no quiero llevar más potencia, lo que quiero es que estén igualados los coches, la potencia y los pesos, aunque nosotros no podamos llegar al mínimo de los coches de combustión, la regla también debería ser igual".

El de Audi es "optimista" con la noticia que salió a media tarde del incremento de la potencia, y cree que eso no generará ningún problema de fiabilidad: "No afecta porque el año pasado llevábamos más potencia y está probado, ningún problema".

"[Soy] Algo más optimista, no te lo voy a negar, son bienvenidos, son 8 kW, es poca cosa, pero todo lo que sea más potencia, es bienvenido. En teoría los tendremos desde mañana", dijo 'El Matador', que ya sabe lo que le pedirá a los 'Reyes Magos'. "Hace falta que pasen cosas y que a mí no me pase nada [risas]. Eso es lo ideal, por escribir la Carta a los Reyes Magos, la voy a ir escribiendo ya".

La cuarta etapa fue una también bastante complicada, y aunque los pilotos se despidieron de las rocas, siempre está el factor de las dunas, como pudo comprobar Sainz de primera mano en una en la que era incapaz de subir bien.

"Me acuerdo perfectamente porque no hemos podido subir y lo he reintentado, he tenido que girar y he ido surfeando la duna, hasta un momento que ya he conseguido subir", explicó. "Hay cuestas muy empinadas, y la verdad es que eso es típico dentro de esta zona de Ha'il, hay muchas montañas que subir. No sé los grados de inclinación, pero eran muchos, en el vídeo parece que es menos pendiente de lo que realmente era".

En zonas así es donde no tendrá que preocuparse del problema de los pinchazos, el motivo por el que perdió cerca de una hora y por la que es cuarto en la clasificación general: Van quedando menos días, y tienen que ser etapas como la segunda, que fue una locura de piedras y todo el mundo pinchó, y si pinchas dos ruedas ya te obliga a ir despacio".

"Ahora si entramos en la arena, ya no se pincha. El factor pinchazos, que este año está siendo determinante en el inicio del rally, si vamos a una zona de arena desaparece", reconoció el de Audi, quien ya ha asimilado que su problema mecánico es pasado.

"Lo he asimilado, claro que sí. Estoy fastidiado porque perder una hora en el Dakar es mucho, perdí 56 minutos contra el primero", expresó Sainz. "Una pieza que no se nos había roto y una que, sinceramente, me da mucha rabia. Después se complicó con todo el tema de la rueda, que fueron unos 15 minutos más, que sin esos, la verdad es que hubiera sido perder mucho, pero estar todavía cerca, media hora es mucha distancia".

