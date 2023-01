Sainz explica "la película para no dormir" con su problema mecánico

Cargar el reproductor de audio

Ha'il-. Carlos Sainz protagonizó un complicado día en la tercera etapa del Rally Dakar debido a los problemas mecánicos. Cuando llegó al kilómetro 213 se vio obligado a detenerse por un problema con la rueda trasera izquierda. Al parecer, el Audi RS Q e-tron E2 sufrió la rotura de una biela, lo que le tuvo detenido más de media hora en un primer momento y otros veinte poco después, cediendo casi una hora respecto al sorprendente ganador de la jornada, Guerlain Chicherit, que se estrena en lo más alto.

Eso le deja bastante retrasado en la general, a más de media hora del favorito para el triunfo, Nasser Al Attiyah, que tampoco tuvo una especial sencilla. El madrileño es octavo, pero no se rendirá, como ha demostrado en infinidad de ocasiones, para ir a por su cuarto Touareg en Arabia Saudí.

Una vez que se bajó del coche y habló con sus ingenieros, 'El Matador' explicó lo que había pasado a un reducido grupo de medios entre los que estaba Motorsport.com: "La etapa ha empezado bien, porque he cogido a [Erik] Van Loon, estaba cogiendo a Nasser [Al Attiyah] y se ha parado con un pinchazo y lo pasamos".

"Estaba yendo francamente bien, con buen ritmo, pero de repente, en una curva a derechas, he notado algo raro en la suspensión de atrás. Se ha roto una rótula", reveló Sainz. "Llevábamos en el coche y hemos parado a cambiarla. Ni Lucas [Cruz, su copiloto] ni yo estamos contentos por cómo hemos hecho el trabajo, porque se podía hacer más rápido".

"Hemos tenido algún problema que nos da mucha rabia, podíamos haber tardado mucho menos, pero no somos mecánicos y bajo estrés…", aceptó el madrileño con bastante resignación. "[Será] una cosa que para el futuro mejoraremos. También es cierto que nunca se había roto, quizá con las piedras de ayer ya había alguna fisura porque no entendemos por qué se ha roto, son rótulas fuertes, que nunca han dado problemas".

El piloto de Audi no solo tuvo ese contratiempo, sino que después sufrió otro que le hizo perder mucho tiempo al final del día, cediendo algo más de media hora respecto a Nasser, líder de la general: "He seguido, atacando fuerte, pero hemos pinchado una rueda, y hemos tenido un problema con el gato, en un error también nuestro, no subía, y tuvimos que subir el coche con unas rocas para cambiar la rueda".

"Al hacer eso, hemos pinchado la otra, y en la reparación uno de los tornillos se trasroscó, y cuando hemos ido a quitar la rueda del segundo pinchazo había un tornillo que no podíamos quitar", comentó Sainz. "Se nos ha roto además la llave de ruedas, y hemos tenido que esperar a Ekstrom para poder cambiarla. Una película para no dormir".

Sin embargo, pese a la pérdida del tiempo, cree que sigue en la batalla por el triunfo: "Estamos aquí, seguimos. Con una estrategia más clara, de salir al ataque y tratar de recuperar. Media hora en un Dakar es bastante, pero al final estamos viendo un Dakar donde pasan muchas cosas, y si esa es la tónica, esperemos que no nos pasen más a nosotros y le pase a los de cabeza".

"Ahora que vamos a tener que cambiar de estrategia, e al ir al ataque también compras papeletas para que te pasen a ti más cosas, pero vamos a intentarlo y por nosotros no va a quedar", aseguró 'El Matador', que es octavo de la clasificación.

"Yo creo que ahora llegamos a una zona en la que vamos a pinchar menos, porque la tónica es la de los pinchazos. No sé qué está pasando, si ha habido un lote de BF Goodrich, no entendemos por qué estamos pinchando tanto todo el mundo", expresó. "Es algo para analizar también. Quedan muchos días, hay que seguir empujando y tratar de recortar si se puede".

Sobre la especial del siguiente día, el bucle alrededor de la ciudad de Ha'il, el madrileño comenta que no sabe lo que sucederá; una incertidumbre incrementada por la lluvia: "Ni idea, pero he visto por ahí imágenes que me han puesto un poco los pelos de punta. Aquí el agua pasa rápido, hay mucha arena y suele drenar bien, salvo si hay riadas porque llueve mucho".

