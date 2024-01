Brabec, en busca del Dakar 2024 tras los "errores estúpidos" de Branch

Al-Ula-. El desenlace del Rally Dakar 2024 está cada vez más cerca y hay una serie de pilotos que podrían hacer historia. Aunque todo parece muy decantado hacia Ricky Brabec, tanto Ross Branch, como su compañero en el equipo, Adrien van Beveren, están con posibilidades de conseguir su primer trofeo Touareg.

Repasa las clasificaciones generales del Rally Dakar 2024: Dakar Clasificación general del Dakar 2024: posiciones y tiempos (coches, motos y más)

En el caso del estadounidense, sería su segundo después de el de 2020, pero tras quedarse cerca en otras ocasiones, espera que con su ventaja de más de diez minutos no se le escape. Con su Honda superó una décima especial muy compleja, en la que saltaron algunas sorpresas, pero en la que resistió para hacer "un gran trabajo" para tomarse con tranquilidad el camino hasta Yanbu y certificar su triunfo.

En la llegada a la meta tras su primer triunfo en una etapa, dijo: "No sé a qué jugaba Ross [Branch] cuando ha reanudado la marcha un poco antes de su tiempo en la salida tras el repostaje. En cualquier caso, Adrien [van Berveren] ha hecho un gran trabajo, y estoy contento de haber llegado a la meta".

"Sigo al 100%", comentó el piloto de San Bernardino cuando se bajó de su moto, a la espera de lo que pueda hacer en la siguiente especial, marcada por las rocas. "Mañana nos espera una gran etapa con piedras, así que voy a intentar ahorrar energía y tomármelo con calma mañana antes enfilar la última etapa".

Por su parte, el botsuano lo dio "todo", aunque unos fallos complicaron su remontada y perdió algunos minutos más para quedarse lejos, pero sin opciones de conseguir el trofeo Touareg: "Lo he dado todo, pero he cometido algunos errores estúpidos que me han hecho perder tiempo. Me lo he pasado pipa con Toby [Price] y Quinty [Pablo Quintanilla]".

"Ricky [Brabec] ha subido el nivel, y va a ser difícil alcanzarle, pero aún queda una larga jornada mañana, así que ya veremos", explicó Ross Branch. "Nada está decidido hasta la bandera a cuadros, así que voy a seguir luchando y quizá la suerte esté de mi lado. Así son las carreras, puede pasar cualquier cosa".

El tercero en discordia, Adrien van Beveren, debería tener menos posibilidades de alzarse con el triunfo al estar a unos trece minutos del líder, y aseguró que el resultado de la décima especial fue uno muy bueno para el fabricante japonés: "Nos dijeron que la etapa sería un poco menos dura que la de ayer, pero tengo mis dudas. Este año la navegación es muy exigente".

"Ha sido difícil y me he perdido bastante. Tener a Ricky conmigo ha sido una suerte, pero nos hemos entretenido un poco al final, y puede que hayamos perdido un minuto.", dijo el francés. "Veremos qué pasa, aún quedan dos días en los que concentrarnos. En cualquier caso, terminar primero con Ricky, habiendo abierto tanta pista, es un gran resultado, empieza a ser duro físicamente y es ahí donde hay que marcar la diferencia".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!