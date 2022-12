Barreda, tras la Prólogo: "Hemos tenido un problema de consumo"

Cargar el reproductor de audio

Joan Barreda afronta en 2023 una nueva etapa en su trayectoria en el Rally Dakar. El piloto valenciano abandonó la estructura oficial de Honda, después de varios años con infinidad de sinsabores y mala fortuna, para participar en la presente edición enrolado en un equipo privado (si bien sí que continuará compitiendo con una CRF).

Con el dorsal #5, Barreda se aupó hasta la cuarta plaza de la clasificación de la corta etapa Prólogo, a solo nueve segundos del registro de Toby Price, vencedor en la jornada de hoy.

"Ha ido bastante bien, salía en la 15ª posición", valoró Barreda a los micrófonos de Motorsport.com. "Estaba un poco preocupado por el polvo, pero luego ha ido bastante bien en ese sentido".

"He intentado no cometer errores, pero al principio he visto que me pasaba un poco en todas las curvas, me quedaba un poco clavado a la salida. Después he ido modificando las trazadas, yendo más por el interior", recordó Joan.

Pero pese a la brevedad de la Prólogo, el de Honda no estuvo exento de sufrir los primeros problemas del rally: "Al final hemos tenido un pequeño problemilla con la gasolina, porque no hemos calculado bien el consumo del tanque delantero. Estos días estoy probando un poco la electrónica, y me ha hecho un poco de confusión si era el consumo o la electrónica. Eso me ha hecho dudar en una recta y he perdido unos segundos. En el resto he ido seguro y sin errores".

Cuando se le pidió que profundizase en esos problemas eléctricos, Barreda declaró que simplemente se trata de "pulir cosas". "Hemos hecho muchos kilómetros con esta moto y las modificaciones que lleva, pero intentamos mejorarla. Le cuesta un poco más arrancar, pero con el paso de los días los japoneses seguro que hacen un buen trabajo con la moto".

Haber terminado cuarto le permite estar en una posición privilegiada a la hora de elegir la posición de salida para la primera etapa de la 45ª edición. "Ahora escogeremos, pero yo creo que todos querrán salir lo más atrás posible", comentó al respecto.

"Está el riesgo del polvo, que puede crear situaciones peligrosas, pero la última parte de la especial tiene una zona más abierta. Al principio habrá más cañones y ahí puede ser un poco más difícil. Pero con el resultado de la Prólogo tendremos a Nacho Cornejo abriendo pista y alguno más que abre muy bien, así que eso también da tranquilidad saliendo desde atrás. Es una posición muy buena por la que todos hemos luchado hoy".

De cara a las primeras etapas de la carrera, Barreda se marca como objetivo "mantener la calma" y "estar concentrado". "Estos dos primeros días hay que tener calma y estar concentrado, porque equivocarse en un cañón y meterse en otro suponen dos, tres, cinco, diez, quince minutos… Ahí es donde hay que estar concentrados y cuando cambien las condiciones veremos si hacemos otro tipo de etapa".

También se le preguntó por la festividad de Nochevieja, que por primera vez pillará al vivac en medio de la prueba (nunca antes se había empezado en diciembre). "Antes mi novia me ha dicho que era Nochevieja y yo ni me acordaba".

"Hace ya muchos años que no lo celebramos demasiado, pero así es nuestro trabajo. Mañana nos levantamos bien pronto, estamos acostumbrando al cuerpo a madrugar; hoy ha sido a las seis, mañana será antes, a las cinco o las cuatro y media… el chip total dakariano".

