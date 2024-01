Barreda sufre en el Dakar 2024, aunque sigue "en carrera"

Al-Hofuf-. La carrera más dura del mundo está cumpliendo con su nombre, y los pilotos de la categoría de motos están sufriendo más de lo que cualquiera podría esperar, con retiradas de nombres importantes, como el de Tosha Schareina, Joaquim Rodrigues o Sebastian Buhler, además de los problemas mecánicos para Lorenzo Santolino o Sam Sunderland.

Y uno que sigue todavía en la pelea es Joan Barreda, que a pesar de que está a más de cuarenta minutos del liderato de José Ignacio Cornejo Florimo, sacó las cosas positivas porque sigue "en carrera" en el Rally Dakar 2024: "A pesar de todos los contratiempos, hay que sacar lo positivo, que es que seguimos en carrera, con etapas muy duras, y también una navegación muy difíciles en unas especiales muy físicas".

"Estamos todavía en el cuarto día, y mañana será una jornada larga, para después una maratón que también será larga", señaló el piloto de Torreblanca una vez concluida la cuarta especial. "Al final, hay que estar ahí, aunque es cierto que no está siendo una carrera fácil ni cómoda para mí, pero hay que sacar lo positivo".

Además de él, el vigente campeón de la cita en Arabia Saudí, Kevin Benavides, también está teniendo una serie de problemas, a pesar de heredar el triunfo de la tercera especial precisamente por la sanción al español y a Pablo Quintanilla, y es quizá él quien marca la barrera de los que tienen serias opciones en la categoría de motos.

"Hoy ha sido un buen día para mí", explicó el argentino. "He disfrutado mucho abriendo, creo que he hecho un buen trabajo y no he perdido demasiado tiempo con los que venían detrás. La etapa ha sido muy rápida, muy diferente a las anteriores, y la navegación seguía siendo bastante complicada, así que he tenido que centrarme mucho en mi roadbook".

"En el refueling, me he dado cuenta de que tenía un gran corte en el neumático trasero, lo que era preocupante, así que desde ahí hasta el final he intentado tener todo el cuidado que he podido", continuó. "Mañana tenemos una especial más corta, pero mucho enlace con una salida muy temprana, así que ahora descansaré un poco y espero llevar la velocidad de hoy a la quinta etapa".

