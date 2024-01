Barreda, sin fracturas pero con dudas de si seguirá en el Dakar 2024

Shubaytah-. El piloto español estaba cerca de terminar la quinta especial del Rally Dakar 2024, y aunque no estaba en tiempos de acercarse al liderato, no parecía tener demasiado problemas para acabar los 118 kilómetros de recorrido cronometrado. Sin embargo, a punto de cruzar la meta en el vivac de Shubayath, el de Torreblanca salió volando de su moto y cayó a la arena del desierto del Empty Quarter.

Todavía dolorido del accidente, Joan Barreda atendió a los medios de comunicación, entre los que se encontraba Motorsport.com, en la carpa de su equipo, incluso interrumpió por un momento su masaje muscular para explicar lo sucedido: "Hemos salido todos apretando, se veía en las huellas que todos apretaban mucho. En el kilómetro 30 o así he visto una duna, he acelerado, he saltado y, al caer, se ha clavado la moto y no he llegado como a caer del todo, pero si que me he dado con los aparatos con el cuerpo".

"El aparato del cap se ha desconectado, y tenía que ir mirando para bajo para comprobarlo, y como a 20 o 30 [kilómetros] del final, [había] hierba de camello, iba mal colocado de delante y he dado un par de vueltas con la moto", continuó el castellonense. "Ahí sí he pegado fuerte, me ha vuelto a caer encima la moto, en el pecho, y tengo bastante dolor en el esternón. El problema es que depende de la posición de los brazos me duele bastante".

El piloto de Hero estuvo en el centro médico y aseguró que no tenía fracturas, pero que no sabe si podrá continuar en el Rally Dakar 2024: "Me han hecho radiografía en el esternón y no está fracturado, pero algo debe haber porque sino no duele tanto. A ver que pasa mañana, está claro que hay que estar bien físicamente, y la situación es que hay que apretar en esta carrera".

"Por eso mismo hay que estar bien físicamente. La mentalidad es dar el máximo, no ha sido fácil desde el principio, yo he ido un poco a contracorriente y hoy era un poco el día de salir a apretar, pero no ha podido ser", continuó el español, quien intentará salir a la especial. "Voy a probar, pero todo dependerá del dolor. Yo quiero salir y meter gas".

Cuando se le preguntó sobre si le fue difícil llegar al final, expresó: "Ha sido un poco difícil, lo que pasa es que nos hemos justado en la caída porque la moto no arranca con Gonçalves. Le he dicho que estaba bien y justo delante mío ha caído él en el mismo peligro, ahí me ha arrancado al final la moto, hemos arrancado y hemos ido los dos juntos hasta la meta".

