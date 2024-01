Al Attiyah se rinde en el Dakar 2024: "Se acabó el juego"

Riyadh-. La primera semana del Rally Dakar 2024 fue una en la que todo se acabó para Nasser Al Attiyah, puesto que el qatarí perdió muchas horas en un incidente durante la famosa Etapa 48 Horas en el Empty Quarter. El piloto de Prodrive tenía bastantes opciones de hacerse con su tercer trofeo Touareg consecutivo, el sexto en sus vitrinas, pero deberá conformarse con ser el escudero de Sébastien Loeb en lo que resta de carrera.

Cuando Motorsport.com le preguntó sobre cómo le fue a lo largo de los días previos a la jornada de descanso y que valorase lo que fue su estreno con el coche, respondió: "La primera semana fue muy bien, sin problemas, excepto ayer, donde nos quedamos parados como tres horas, y se acabó el juego, pero ahora intentaremos recuperar algunas posiciones para el campeonato".

Audi tiene muchas papeletas para llevarse la victoria con Carlos Sainz o Mattias Ekstrom, y podrían hacer un plan junto con Stéphane Peterhansel para ganar enteros, pero Nasser Al Attiyah también se aliará con el galo: "No lo sé, es la estrategia de Audi, y me da igual. Intentaré ayudar a Seb [Loeb] para estar en el podio, pero intentaré hacer mi trabajo lo mejor posible".

"Hablé con Seb, y estamos completamente de acuerdo, desde el principio. Si teníamos un problema, nos ayudaríamos", aseguró el qatarí. No lo sé, si tiene un contratiempo, me pararé para ayudarlo, y si puedo, lo ayudaré, pero si no, seguiré hacia delante. Estamos en dos equipos diferentes, pero es una misma marca".

Aunque tiene casi todo perdido, todavía podría saltar la sorpresa, pero el cinco veces ganador del Rally Dakar cree que no tiene las mismas sensaciones que cuando comenzó la prueba en tierras saudís hace una semana: "No hay confianza, pero intentaremos dar lo mejor de nosotros, porque es lo que debemos hacer".

No obstante, recibió la visita de un ilustre en el deporte español, el presidente del F.C. Barcelona, Joan Laporta, y narró su visita: "Joan Laporta vino aquí porque es la Supercopa de España [de fútbol], para el partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid en Arabia Saudí. Vino a verme con una camiseta [de regalo] del Barça, así que fue muy bueno, les deseo suerte".

