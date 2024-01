Al Attiyah rebate a Sainz sobre sus problemas: "No es verdad"

Al Henakiyah-. El Rally Dakar 2024 comenzó con una batalla incluso antes de comenzar con la carrera, puesto que Nasser Al-Attiyah aseguró que Audi tan solo duraría tres jornadas y se irían "a casa". Sin embargo, el qatarí tuvo más problemas de los esperados cuando comenzó la acción, puesto que perdió más de veinte minutos con respecto al coche alemán más rápido, el de Carlos Sainz.

Además, el español aseguró que tuvo hasta tres pinchazos que le hicieron perder tiempo, aunque eso no le impidió alcanzar la segunda plaza de la general, creando un buen colchón con el defensor del trofeo Touareg. Por su parte, el de Prodrive dijo que también sufrió otros dos pinchazos, pero dudó en que su rival dijera la verdad.

Cuando el grupo de medios desplazados al campamento en Arabia Saudí, entre los que se encontraba Motorsport.com, le preguntó al cinco veces ganador del Rally Dakar sobre qué sucedió con esos problemas que acusaron tanto él como Carlos Sainz, respondió: "No es verdad [que tuviera tres pinchazos], si hubiera tenido tres pinchazos, seguiría allí. No es verdad, olvídate de eso, sabemos quién tiene un pinchazo y quién no".

"No importa si lo tuvo o no, mañana hay otra etapa larga, sigue siendo el inicio", explicó el qatarí, que a su vez reconoció la labor del madrileño para reponerse. "Todavía queda mucho trabajo, y Carlos Sainz hizo muy buen trabajo, sin problemas".

El dos veces campeón del W2RC se vio obligado a completar parte del recorrido sin la posibilidad de ir al máximo con esos contratiempos en las ruedas, y comentó: "Tras los primeros cincuenta kilómetros tuvimos un pinchazo, luego tiramos y a los ochenta, otra vez, algo que era extraño para mí".

"No teníamos ruedas para el resto de la etapa, que eran 300 kilómetros, y decidimos ir muy fácil para simplemente acabar", dijo el qatarí. "No me importaba más, los últimos quince kilómetros lo intenté, y logramos un buen tiempo, pero hoy, muchos corredores tuvieron mala suerte y otros no, con buena suerte".

"Todo el mundo pensaba después de los 200 kilómetros por las piedras negras, pero no dimos atención a la arena, que tenía muchas piedras, y fue una sorpresa para mí", reconoció un Nasser Al Attiyah que se quedó bastante rezagado que en comparación con anteriores ediciones, pero en las que corrió más suerte. "Los mismos errores que el año pasado en la misma zona".

