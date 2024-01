Al Attiyah avisa del inicio del Dakar: "No vas a ganar, pero puedes perder"

Al-Ula-. Todos los ojos estaban puestos en Nasser Al Attiyah, puesto que el qatarí era el favorito porque tiene la condición de vigente vencedor del Rally Dakar. Sin embargo, en la Prólogo, nada fue como se esperaba, y muchos de los grandes acabaron fuera de los diez primeros, como le ocurrió al campeón del mundo.

El nuevo piloto de Prodrive llevó a cabo una estrategia en la que se descolgó para que en la primera etapa real no tuviese que abrir pista, por lo que cedió algunos segundos y terminó en la duodécima plaza. Al no contar las diferencias en la clasificación general, todo salió a pedir de boca para el del fabricante británico, y así se lo mostró a Motorsport.com.

"Fue un buen día, estaba un poco preocupado, necesitábamos no cometer errores, y decidimos muy rápido reducir la velocidad y solo acabar entre los quince primeros", dijo Nasser Al Attiyah. "De repente, estábamos séptimos y octavos, pero bajamos al duodécimo, por lo que creo que es la mejor posición, y si tengo un plan, puedo llevarlo a cabo".

Sobre esa estrategia en la que perdió tiempo de manera intencionada, el qatarí que no tenía algo marcado para la Prólogo, pero para el resto de las especiales, hay algo que tiene en mente: "En realidad no hay un plan, solo necesitamos apretar mañana en la buena dirección, porque en la primera etapa hay muchos kilómetros, puedes cometer un error, y no es fácil. Hay que gestionarlo, ir paso a paso, tomarlo con calma, no hay que entrar en pánico".

"No vas a ganar, pero puedes perder el Dakar, pero como siempre digo, necesitamos acabar la jornada mañana, y ahí será cuando empiece la competición", comentó sobre si ir demasiado rápido en la Etapa 1 podría hacer que cayeran algunos de los contendientes por la victoria. "Sin embargo, estoy contento, daremos lo mejor de nosotros mismos".

En el momento en el que se le puso sobre la mesa a Audi, quienes vencieron con Mattias Ekstrom, el de Prodrive dijo: "Ekstrom está en una muy buena posición, es bueno para él. Solo hay que seguirle, sin cometer errores, porque Stéphane [Peterhansel] y Carlos [Sainz] también [están en la pelea], veremos, queda un largo camino por recorrer".

"Es una buena posición, e intentaré dar lo mejor de mí mismo, alcanzar a algunos coches y entrar por el camino correcto", continuó sobre su lugar de salida, aunque lo más importante para él es poder conocer más a la marca inglesa, con la que está muy feliz porque después dará el salto con Dacia en 2025.

"Estoy contento, aprendiendo cómo es el equipo", expresó antes de asegurar que con Sébastien Loeb guarda una buena relación, a pesar de que cada uno sigue si estrategia. "Muy buena relación [con Sébastien Loeb], hicimos una reunión, y veremos mañana. La estrategia no es la misma para los dos, Seb, estuvo apretando, y nosotros no, lo que es bueno".

