Al Attiyah: "Hemos ganado porque somos los mejores; es una victoria increíble"

Qiya.- El piloto qatarí logró ganar su cuarto trofeo Touareg en la 44ª edición del Rally Dakar con el equipo Toyota Gazoo Racing, no sin antes librar un intenso duelo con Sébastien Loeb. Los dos estuvieron batallando durante las 12 especiales del rally, aunque el qatarí siempre contó con ventaja sobre su rival, más aún desde los problemas de transmisión de Loeb en la tercera etapa.

Nasser Al Attiyah fue el protagonista en la llegada a meta, en mitad de una nube de arena y rodeado de cientos de personas. Pero en lugar de buscar abrirse paso y celebrar con sus más cercanos, tuvo un momento para hacerse fotos con todos, firmar autógrafos, bromear y, por supuesto, celebrar con la bandera de Qatar ondeando su aplastante triunfo.

"Nuestra gente estaba esperando desde 2020, cuando vino aquí el Dakar. Pero fuimos segundos en las dos ediciones, ahora he ganado y es una gran sensación. Estoy muy feliz", dijo el piloto de Toyota nada más bajarse del coche a un reducido grupo de medios entre los que estaba Motorsport.com.

"La última victoria fue en 2019, ahora tenemos una nueva regulación T1+ con la que estamos muy felices. Había tres equipos fuertes con opciones todos de ganar. Hicimos un buen trabajo, Mathieu y yo, el equipo… hemos estado muy bien todos desde el inicio".

"Quiero agradecer a todo el mundo el apoyo que nos ha dado. Esta victoria era muy importante para mí porque la carrera está en nuestra región. Por eso soy muy feliz. El equipo ha hecho un gran trabajo para construir el coche en un año, traerlo aquí y ganar, que no es fácil. No hemos tenido problemas durante la carrera. Hemos tenido bastante cuidado, es un coche nuevo y ahora sabemos que tenemos un coche que aguanta y ahora iremos a por el campeonato del mundo".

Con este triunfo, Nasser Al Attiyah se coloca en el segundo peldaño de pilotos con más victorias en el Dakar en coche, empatado con el finlandés volador Ari Vatanen. Por delante, solo Stéphane Peterhansel. El mataría reconoció que han gestionado su ritmo y que so no ha sido fácil para alguien como él, que está acostumbrado a atacar cada día desde el principio.

"No ha sido fácil de gestionar porque teníamos que ser fuertes y estar concentrados. Hemos ido muy lentos y no ha sido fácil para mí. La última semana no ha sido sencilla para mí porque normalmente voy al máximo y se trataba de controlar cada día. Tuvimos que respetar la carrera y a nuestros rivales. Es una victoria increíble", apuntó.

"Desde el principio, el principal rival era Seb, la lucha iba a ser con él, pero tuvimos suerte y pudimos marcar buenos tiempos desde el principio, teniendo bajo control la carrera desde el día de descanso. ¿Por qué he ganado? Porque soy el mejor. Somos una buena pareja y formamos un equipo fuerte. Hemos hecho un buen trabajo y estoy orgulloso de él [Baumel, su copiloto]. Dentro de una semana o diez días ya pensaremos en el siguiente", sentenció.