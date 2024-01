Al Attiyah responde a la victoria de Audi en el Dakar: "Mañana ganaré yo"

Al Duwadimi-. El inicio del Rally Dakar 2024 dejó claro que Nasser Al Attiyah no tendrá un camino tan sencillo como en la pasada edición. El qatarí vio cómo el equipo Audi consiguió la victoria de la segunda etapa con Stéphane Peterhansel, con la que iguala el récord de triunfos en una especial de Ari Vatanen, con 50.

Cuando Motorsport.com le preguntó sobre esa histórica marca que cosechó 'Monsieur Dakar', respondió que no tardará en acabar en la primera posición, incluso que contraatacará con una victoria: "Stéphane [Peterhansel] lo hizo muy bien. Mañana ganaré y lo igualaré, ¿cuántas tengo? Tengo 48, tengo 48, solo me quedan dos, están viniendo, todavía queda un largo camino".

El piloto de Prodrive se mostró muy seguro de las cuentas, pese a que las estadísticas oficiales del Rally Dakar le dan 47, pero poco le importaba a un Nasser Al Attiyah que también intentará ir a por su sexto trofeo Toureg: "Ya veremos, queda un largo camino, lo intentaré. De hoy, estoy contento con el pilotaje, y solo queda ir mejorando día a día".

En cuanto a la segunda etapa de la carrera más dura del mundo, el qatarí indicó que fue una buena jornada, aunque explicó el contratiempo que le lastró, el que parece ser el punto débil de su vehículo: "Fue un buen día, estamos aquí [en el campamento], tuvimos un problema, y nos paramos durante diez minutos por el brazo [de dirección] trasero, lo que se le rompió a Sébastien [Loeb] ayer, pero, en contraposición, tuvimos un buen ritmo, no me preocupa".

"Me paré durante diez minutos, tuve un problema hoy. No estoy preocupado, solo se rompió el brazo de la dirección, esa es la debilidad de este coche, quizá haya un cambio, solo debemos revisarlo", continuó el de Prodrive, quien confía en su estructura para resolverlo. "El cambio puede modificar todo, el equipo puede arreglar esa área, porque ayer pasó con Seb [Loeb], y hoy me pasó a mí".

