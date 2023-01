Al Attiyah da marcha atrás: "Va a ser entre Sainz y yo"

Cargar el reproductor de audio

AlUla-. El día para Nasser Al Attiyah no pudo ir mejor, ya que el qatarí recortó la distancia perdida en la primera especial respecto a Carlos Sainz al ganar la segunda especial de 430 kilómetros. El vigente campeón del Rally Dakar resistió a las duras piedras de AlUla para vencer y ponerse a poco más de dos minutos del español en la clasificación general, en un duelo que dará mucho que hablar con otros favoritos con muchos problemas.

En el caso de Sébastien Loeb, sufrió tres pinchazos, con los que perdió más de una hora, mientras que Stéphane Peterhansel cedió unos treinta minutos antes de llegar al nuevo vivac al que se ha trasladado la caravana de la carrera más compleja del mundo.

Eso hace que el de Toyota y el madrileño de Audi sean ahora mismo los claros candidatos, cosa que reconoció a Motorsport.com: "Segundo, Carlos [Sainz] primero, y yo segundo. Parece que va a ser entre Carlos y yo, pero queda un largo camino".

"Ayer cometimos pequeños errores, perdimos seis minutos, y hoy hemos intentado recuperar el problema de ayer", comentó Nasser Al Attiyah. "Estamos bastante felices, tuvimos un pinchazo, no ha sido una etapa fácil, ha sido un día complicado y duro, pero estoy contento".

Al que decía que era su máximo rival por la victoria, el francés del Bahrain Raid Xtreme, tuvo varios contratiempos, en concreto tres pinchazos que lo mandaron muy abajo en la clasificación: "Tuvo un problema hoy, no sé [qué le pasó] exactamente, quizá un pinchazo. Sí, tres [dijo después de que se lo comentasen], así que no ha sido fácil, ha perdido más de una hora".

"Es difícil [de recuperar], es difícil. Recuerda el año pasado, cuando pierdes una hora no es fácil, porque arriesgas, pero es bastante difícil", respondió.

El qatarí reconoció que fue una etapa muy complicada, con un recorrido hecho para que destacaran los mejores: "No recuerdo cinco horas pilotando con tanta arena y navegación, pero estoy muy contento por cómo ha ido hoy. Me siento bien por ganar, mi victoria de etapa 45 en el Dakar, es una buena marca para mí, y ahora ya solo me centro en mañana".

Para la tercera especial se espera mucha lluvia, y según comentó el de Toyota, cree que la organización recortará a cantidad de kilómetros para evitar problemas: "Mañana no lo sabemos porque creemos que se acortará la etapa, no [serán] 470 [km]. Se espera mucha lluvia, y también ahora, la etapa se acortará, eso es lo que he oído porque no podremos atravesar el agua".

"Quizá comenzaremos a mitad de la etapa, en la última parte", explicó antes de que se le cuestionara si era una especial hecha para él, algo a lo que no le quiso dar mucha importancia. "Hecha para todos. No lo sé".

