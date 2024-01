El copiloto de Sainz explica lo que les hizo perder tiempo en el Dakar 2024

Al Duwadimi-. A lo largo de la séptima especial del Rally Dakar 2024, la distancia entre Sébastien Loeb y Carlos Sainz se iba reduciendo hasta el punto de que el francés se puso a 19 minutos del español, con lo que consiguió recortar un tercio del colchón de margen que tenía el de Audi. Sobre ese tema se habló con el copiloto del tres veces ganador del Trofeo Touareg, Lucas Cruz, quien aseguró que fue una especial de 483 kilómetros cronometrados muy complicada, en la que era "fácil pinchar".

Repasa las clasificaciones generales del Rally Dakar 2024: Dakar Clasificación general del Dakar 2024: posiciones y tiempos (coches, motos y más)

El barcelonés atendió a los medios de comunicación en el campamento de Al Duwadimi, y aunque parte de esa pérdida se debía a los complicados terrenos con piedras, también explicó el problema que sufrieron: "Fue una especial muy estrecha, con piedras, en la que era fácil pinchar o romper algo con los árboles".

"Fue muy difícil, muy poco visibles las pistas, no era nada fácil, no hemos perdido mucho tiempo al volver un par de veces, pero sí porque [al pinchar], no podíamos quitar el casco del intercomunicador, y hemos perdido un poco más de tiempo", reveló el copiloto español. "Por el resto, era para conservar y no arriesgar. Loeb ha pasado por encima de las piedras y no ha pinchado, así que felicitarle".

Cuando se le preguntó sobre si la dupla de Audi podrá recortar en la octava etapa, una que también será larga con 458 kilómetro de especial, indicó: "Poco a poco. Saliendo por detrás, no sabemos si Nasser [Al Attiyah] nos taponará o nos limpiará la pista, pero aquí estaremos y seguiremos día a día".

La estrategia y la ayuda con los compañeros puede ser una de las claves en el desenlace de este Rally Dakar, y en el momento en el que se le propuso si tenían algún tipo de plan de cara a la siguiente jornada, comentó: "Mañana no podemos contar con él [Stéphane Peterhansel] porque si contamos con él significará que estamos fuera de la lucha por la victoria. Seguir haciendo todo a nuestra manera, más tranquilos, sin pinchar ni errores, e intentar no ceder, tratar que pasado mañana esté Peterhansel en el medio".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!