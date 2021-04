Prodrive quiere que Cristina Gutiérrez corra el Dakar con Loeb y Roma

Cristina Gutiérrez (Burgos, 1991) ha entrado en otra esfera en el mundo del motorsport desde que el pasado enero se estrenara con los colores de Red Bull en la categoría T3 del Dakar y lograse su primera victoria de etapa con el OT3 de Overdrive.

Su estreno hace dos semanas en el XPrix de Arabia Saudí, primera cita de la historia del Extreme E –el nuevo campeonato de SUV eléctricos–, volvió a dejar clara la calidad que atesora, después de que se impusiera en varias de las sesiones disputadas a sus rivales femeninas.

La española acabó tercera la prueba en el coche que comparte junto a Sébastien Loeb, estrenándose en el primer podio del campeonato.

A David Richards, patrón de Prodrive, equipo encargado de gestionar la estructura de X44, con Lewis Hamilton como propietario, en la que Gutiérrez y Loeb compiten, no le ha pasado por alto el rendimiento de su piloto.

"Es muy talentosa. Es inteligente y una gran compañera de equipo. Valoramos enormemente a Cristina y nuestro objetivo es tenerla en uno de nuestros coches en el Dakar del próximo año. Estamos trabajando en ello ahora", aseguró el británico a DirtFish.com.

"Loeb la ha metido bajo su paraguas y ella tiene claro que está aprendiendo del maestro. Esta gran relación simplemente va a reforzar al equipo".

"El plan es que Cristina pruebe durante el verano el coche del Dakar y queremos que esté involucrada en el programa para finales de año".

No obstante, el plan de Richards todavía está en sus fases iniciales, ya que aún falta encontrar los patrocinios que permitirían tal movimiento, el cual implicaría la construcción de una tercera unidad del BRX T1 4x4 que se estrenó el pasado enero en el Dakar –con el que Nani Roma acabó 5º en la general– y el cual espera recibir una buena ración de actualizaciones durante este 2021.

Cuando Motorsport.com le pregunto a Gutiérrez al respecto de esta posibilidad, la piloto española respondió: "Realmente no hay nada aún. David [Richards] está muy contento con el equipo, con cómo fue y así me lo transmitió allí en Arabia. Me dijo que le gustaría que probara el coche del Dakar en verano y poco más".

"Que querría poder contar conmigo con un tercer coche, pero que estaba buscando sponsors y que su idea en un futuro era poder darme un coche. Pero solo es eso, la intención de si surge la oportunidad, darme un coche y poder correr con Sébastien [Loeb] y Nani [Roma]".

La piloto española es consciente del salto hacia arriba que ha experimentado desde que durante el mes de diciembre de 2020 le llegase la oportunidad de disputar su quinto Dakar bajo el paraguas de Red Bull.

"Simplemente que quieran contar conmigo ya es un orgullo. Estoy muy contenta y está yendo todo muy bien. Quiero aprovechar la oportunidad a muerte porque creo que para mí está siendo un año muy bonito deportivamente hablando y lo pienso aprovechar. Tengo a los mejores maestros, al mejor equipo posible y quiero ir paso a paso, sin cometer errores y aprovechando cada oportunidad", añade.

"No hay nada cerrado todavía, pero el futuro pinta bonito y con muchas carreras".

De momento, la siguiente cita que sí tiene 100% asegurada será el XPrix de Senegal del Extreme E, que se disputará del 28 al 30 de mayo en los alrededores del Lago Rosa, mítico final de los Dakares africanos.

Así es el Extreme E, el nuevo campeonato de SUV eléctricos