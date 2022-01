Cristina Gutiérrez ya es leyenda del Dakar

Con la perseverancia como bandera, Cristina Gutiérrez (Burgos, 1991) ha logrado lo impensable durante la 44ª edición del Rally Dakar: ser la primera española en subir al podio del rally más duro del mundo y convertirse en la tercera mujer en la historia de la carrera en lograrlo. El camino hasta su tercer puesto en la categoría FIA T3 no ha sido nada sencillo y más aún si echamos la vista al pasado mes de junio, cuando un impacto con su OT3 le hizo fracturarse dos vértebras en el Rally de Kazajistán.

Ya entonces dio muestras de qué pasta está hecha, al lograr acabar esa última etapa con unos dolores insufribles y apuntarse la victoria de su categoría. El proceso de recuperación durante los meses siguientes fue una auténtica odisea para la piloto española, pero volvió a demostrar a todos aquellos que aún seguían dudando de su dedicación y compromiso con su carrera deportiva que para ella no existe la palabra "imposible".

Dos meses después de su lesión, ya se volvió a subir al coche de la Extreme E junto a Sébastien Loeb en la cita de Groenlandia. Y su final de 2021 fue auténticamente meteórico, logrando el subcampeonato de la primera temporada de la categoría eléctrica (empatada a puntos con los ganadores) y proclamándose campeona de la Copa del Mundo FIA de Cross Country en la categoría T3.

Aunque al Dakar llegó con la versión mejorada del OT3 de Overdrive, desde la primera etapa sufrió infinidad de problemas técnicos que la hicieron perder comba en la general. De hecho, durante los tres primeros días, se había dejado más de dos horas con Chaleco López, líder de la categoría T3.

Pero Tortu, como le apodan sus más allegados, tiró de agallas para seguir en carrera, sobreponiéndose a los infortunios (en la etapa 8 la mecánica volvería a jugarle una mala pasada desde el km 50) para lograr sellar la tercera plaza del rally más duro del mundo, por detrás de López y del sueco Sebastian Eriksson.

"El podio ha sido algo que en un principio era muy difícil de imaginarse, porque en esta categoría había muchísima competitividad, con pilotos increíbles, lo que al final te hace pensar que vas a tener que luchar muchísimo para poder lograrlo. Después de todos los problemas y todo lo que ha ido pasando durante el Dakar es un resultado inmejorable y un sueño hecho realidad poder tener un Touareg en casa", comenta Gutiérrez a Motorsport.com.

"Sabíamos a lo que veníamos. El Dakar es una carrera que es así, te enfrentas a problemas mecánicos, físicos… y es una carrera de supervivencia. En esta edición, implicó muchísimo trabajo mental el resetear lo que había pasado el día anterior y salir como si no hubiera pasado al día siguiente. He tenido muchísimo desgaste mental, pero sabemos a lo que venimos y el Dakar te pone obstáculos así y tienes que superarlos, porque si no, no haríamos lo que hacemos".

Solo Jutta Kleinschmidt (3ª en 1999 y 1ª en 2001 en coches) y Camelia Liparoti (2ª en T3 en 2021) habían logrado subir al podio del Dakar antes que la piloto española, que sigue haciendo historia en el automovilismo internacional.

"Este podio es algo que no te llegas a imaginar nunca, porque quieres ir poco a poco y mejorando cada año; ni te lo planeas. Es algo realmente complicado de conseguir y hoy en día, después de haberlo logrado, me hace sentir algo increíble, un sueño hecho realidad. Ni en mis mejores sueños cuando empecé podría imaginarme esto. Supera incluso los sueños que una puede llegar a tener", reconoce.

"Ha sido un año increíble para mí, de no tener nada, a correr muchísimas carreras, a hacer la Copa del Mundo completa y ganarla; hacer el Dakar y lograr el podio… ha sido un año muy bonito. También por todo lo que pasó con la lesión hace incluso valorarlo todavía más. Para este 2022 aún no tengo planes más allá de la Extreme E, pero tendremos que valorar con el equipo Red Bull Off-Road Junior Team si les encaja hacer todo el nuevo Mundial de Rally Raid, que querían tomarse ahora unos días después del Dakar para organizarlo todo. A ver qué podemos hacer".