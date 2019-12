El nuevo sueño de Cristina Gutiérrez

Cristina Gutiérrez (Burgos, 1991) vuelve a las arenas del Dakar por cuarta vez consecutiva. En esta ocasión, después de que el rally deje atrás la Sudamérica que la vio debutar, será Arabia Saudí el escenario donde la piloto española dará rienda suelta a sus habilidades y a sus ilusiones.

Sus ojos en la tarde caliente de un 14 de enero de hace casi cuatro años en Río Cuarto (Argentina) mostraban la incredulidad del que acaba de lograr una hazaña con la que lleva soñando toda la vida, pero que tardará en asimilar varias semanas, quién sabe si hasta después de regresar a casa. "Puedo decir que he cumplido ya mi sueño”, comentó la piloto a Motorsport.com nada más llegar a la meta de aquella última etapa de su primer Dakar.

Ahora, los sueños de esta burgalesa de 28 años han cambiado. Tras mejorar su posición en la general en 2018 (38ª) y 2019 (26ª), colarse entre los 25 primeros parece casi una obligación. Para ello, aunque con recursos limitados, ha trabajado durante los últimos meses junto a su copiloto, Pablo Moreno Huete, en mejorar los puntos débiles de su Mitsubishi Eclipse Cross DKR –preparado por Sodicars– y en seguir ilusionándose como cada fin de año. Cuando cierra los ojos, ahora sueña con un equipo oficial Mitsubishi con ella dentro.

Pregunta. País nuevo, nueva filosofía de carrera, ¿cómo afronta este Dakar 2020?

Respuesta. La verdad es que con muchas ganas, porque al ser un cambio de país, recorrido nuevo y expectativas nuevas siempre te causa esa ilusión renovada. Además, con el coche, después de los cambios que hemos hecho tras el Dakar 2019, con el triple de ganas.

P. ¿En qué consisten esos cambios?

R. Hemos redistribuido mucho los pesos, a nivel de fibras lo hemos dejado mucho mejor y sobre todo más ligero, al límite casi del reglamento. Luego, hemos reposicionado mas abajo y más al centro los neumáticos para que el coche sea más estable cuando va en pista. También hemos hecho una nueva configuración más a nuestro gusto de amortiguadores, centralitas y demás.

P. ¿Va a echar en falta más kilómetros de preparación?

R. Sí, cada año intento hacer una temporada completa de preparación, pero como dependemos del presupuesto, al final se nos ha quedado un poco corto. Mi objetivo a corto-medio plazo es hacer más pruebas del Mundial o salir fuera a competir más. Este año no ha podido ser, hemos hecho la preparación de siempre: la Baja España y unos test en Marruecos.

P. David Castera [director del Dakar] ha introducido una renovada filosofía en la carrera, ¿qué implicará?

R. Yo creo que al final esto hace igualarse a todos los competimos. El no saber bien dónde vamos y cómo serán las etapas, a equipos amateur como el nuestro, de presupuesto mediano, nos hace igualar fuerzas con los que tienen presupuestos triplicados, que siempre están arriba. Va a ser más competido todo.

P. ¿Es posible soñar con algún día dar el salto?

R. La idea es en poco tiempo profesionalizarnos más. Mitsubishi España ha hecho contactos con Mitsubishi Global y a ver si los japoneses confirman el paso otra vez y entran como equipo oficial. Sería lo que falta para posicionarnos al 100%.

P. Este año el Dakar va a un país que no cuenta con las libertades que se tienen en Europa, ¿puede un deportista servir de ejemplo en circunstancias así?

R. Yo creo que también hay que adecuarse a las normas que tiene cada país, sin dejar de tener libertad, obviamente. Hay que respetar la cultura que visitas, porque es un país que lleva funcionando desde hace muchos años con unas normas y tampoco se pueden cambiar de golpe, porque la gente no lo entendería. Cuando vean las mujeres de allí que se nos trata de tú a tú, que nos bajamos del coche y no pasa nada, será algo positivo para ellos.

P. ¿Le preocupa?

R. No, en mi caso personal no me preocupa, porque he viajado a muchos países y tengo experiencia. Me gustaría estar como en casa, pero cuando viajas a ciertos sitios que no son tu cultura, tienen una serie de normas. No tenemos que ponernos sus ropas tradicionales, sino tener algo más de cuidado.

P. Ha mejorado cada año su posición final, ¿dónde se ve el próximo 17 de enero?

R. A mí siempre me gusta hacerlo lo mejor que se puede y competir, sobre todo. En alguna etapa el año pasado estuvimos entre los 20 primeros y ya era flipante, con un coche que es bueno, pero que andamos limitados a nivel de presupuesto y entrenamientos. Estar ahí es un lujo. Acabar el Dakar es increíble y estar en esa zona te hace soñar. Viendo la edición de 2019 cómo fue, si tenemos esa suerte, es asequible estar entre los 25 primeros.

P. El pasado enero hablábamos con su team manager [Gabi Moiset] y nos contaba que iba con un extra de precaución en cada etapa. ¿Es hora de soltarse las cadenas?

R. (Risas) Siempre intento empezar con precaución, suelo empezar bastante atrás porque necesito ver qué ritmo coger. Creo que seguiré un poco esa tónica. Me gusta apretar cuando los demás flaquean, porque al principio son todos muy gallitos y yo prefiero ver cómo se desarrolla la carrera los primeros días, eso sí, sin perder los ritmos, obviamente, porque si te quedas muy atrás, te pilla la noche. Además, este año es súper largo, así que, con más razón.

P. ¿Le beneficia esa primera semana de más pistas?

R. Yo soy una piloto de pista, donde llevo compitiendo desde que tengo 18 años y estoy más acostumbrada a ese terreno. Tengo un ritmo súper constante y competitivo ahí. Nos beneficia que sea un poco más pista al principio, y luego en la segunda semana, ya habrán caído varios, así que puede estar la diferencia ahí.

P. A la organización le preocupa que anochezca a las cinco de la tarde y muchos aún sigan dentro de la etapa, ¿y a usted?

R. Ya me tocó en Argentina sobre todo, y es lo peor que me ha pasado. En pista no tanto, pero en dunas da muchísimo respeto, porque tienes que ir muy lento, con mucho cuidado. Imagino que saldremos un poco más pronto y habrá que correr un poco para no pillar la noche.

P. Este año debuta una buena amiga suya, Mónica Plaza, además dentro de su mismo equipo.

R. Está siendo un poco revivir lo que viví en mi primer año, pero a través de ella. Es un poco ilusionante. Tenerla encima en mi equipo, cerca y tener a Manolo en la carrera, que es un veterano del Dakar, también es muy especial. Seguro que compartiremos buenos ratos y aventuras desde el próximo día 5.

Más fotos de Cristina Gutiérrez y el Eclipse Cross DKR