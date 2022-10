Cristina Gutiérrez sobre Alonso en el Dakar, la F1 y la igualdad de género

Cargar el reproductor de audio

Cristina Gutiérrez visitó la oficina de Motorsport.com España justo después de su victoria en Chile junto a Sebastien Loeb en Extreme, pero más allá de analizar el triunfo en el campeonato eléctrico y su futuro y el de la categoría, también opinó de otras disciplinas y aspectos del automovilismo.

Sin querer convertir la charla en una entrevista sobre igualdad de género, aprovechamos su postura de piloto en la élite para saber qué podrían hacer otras categorías para al menos igualar las oportunidades que tienen las mujeres en las carreras.

La Extreme E obliga a tener alineaciones mixtas en los equipos, es decir, a que estén formados por un hombre y una mujer, y ante la pregunta de si ese es el camino que otros pueden seguir, contestó: "Para el tema de la igualdad creo que es algo sencillo".

"A mí en Cross-country nunca me han dado beneficios o han intentado impulsar a la mujer. Es verdad que sí que estoy a favor de que se le impulse a la mujer como en el caso de la Extreme E porque eso nos da visibilidad y hace que a otras mujeres no les cueste tanto acceder a estas categorías, pero una vez que estamos dentro de las categorías, creo que por suerte el motor es un deporte en el que podemos competir de tú a tú tanto hombres como mujeres y sin darle importancia podemos estar ahí".

Con ello, Cristina Gutiérrez espera que la cantidad de mujeres en el automovilismo aumente en el futuro: "Ahora mismo es cuestión de números: puedes ver que en el Dakar somos cuatro pilotos. Es cuestión de tiempo que, no pretendo que se iguale porque es muy difícil, pero sí de que las mujeres no tengan ese freno de por ser chica no poder acceder a un deporte. Es un deporte en el que se ha visto que podemos competir de tú a tú y en la Extreme E se ve con los tiempos de las chicas, que muchas veces estamos igualadas a los chicos. Y eso es muy bonito de ver y hace que cada vez se animen más".

Respecto a la posibilidad de ver a una mujer en la Fórmula 1, la triple campeona de las W Series asegura que se ve ahí en cinco años. La propia Chadwick ha terminao de sellar su tercer título del campeonato 100% femenino al anularse las dos últimas carreras del año por problemas económicos.

"Jamie Chadwick lo bueno que tienen las W Series es que al hacer el campeonato a la vez y en los mismos sitios que la F1 la han impulsado mucho, le han dado un input muy fuerte para que salga en las noticias, en las redes e incluso para que los pilotos y equipos de F1 se fijen en las chicas que corren en las W Series".

"Y concretamente Jamie es una pilotazo y lo está demostrando. Y espero que si no es en cinco, sea en cuatro o en tres la veamos en categorías superiores, porque eso significaría que las W Serie han triunfado".

Cristina Gutiérrez en el Dakar 2023... ¿Y el regreso de Alonso?

Después de subir al podio de su categoría (T3) en el Dakar 2022, Cristina Gutiérrez llegará a finales de diciembre a Arabia Saudí buscando, al menos, repetir el resultado.

"El Dakar de 2023 para mí es una fecha clave en la temporada porque es de las pruebas más importantes que tengo en el año. Vengo consolidada en T3, ya será el tercer año".

"Viendo el resultado, intentaré superarlo. Hacer otro podio en el Dakar seguido sería increíble. Es verdad que siempre hay que ser muy cauto en el Dakar porque es muy largo y pueden pasar muchas cosas, pero bueno, un podio e incluso intentar ganarlo sería un sueño".

Precisamente en las dunas del Dakar probó Fernando Alonso en la edición 2020. En su debut, acabó entre los 10 más rápidos en 8 de las 12 etapas, y aunque dos incidentes le impidieron estar en el top 10 de la general, la sensación que dejó fue muy buena.

De hecho, Cristina Gutiérrez cree que no tendría problemas en luchar por ganar si decide volver: "Me encantaría volver a ver a Alonso en el Dakar, porque es un competidor nato y ya se ha visto que sin casi experiencia en el Cross-country lo hizo súper bien cuando estuvo allí".

"Creo que si volviera, lo haría más preparado a nivel de pruebas y demás y claro que podría optar perfectamente por la victoria, y ya lo demostró siendo muy rápido en el primer Dakar que hizo".

Por último, se le preguntó por la Fórmula 1, que tras la titánica lucha Max Verstappen - Lewis Hamilton en la temporada 2021, ha dejado este año un curso más descafeinado con la superioridad del neerlandés y su equipo.

"Está siendo un poco… pues eso, de dominio claro de Red Bull y Verstappen. Y bueno, sí que es verdad que comparado un poco con el año pasado ha perdido un poco de esa adrenalina que sentíamos en cada carrera"

"Pero es un campeonato que está en pleno crecimiento y con todo el cambio de normativa de los coches ha habido muchas variaciones de posiciones, pero yo lo veo bastante interesante de cara a un par de años que pueda igualarse la competición y que podamos tener un campeonato como el año pasado, tan competido".

