El Dakar lamenta la muerte de Falcón: "Estamos aquí para llorar a un amigo"

Ha'il-. En la tarde el lunes 15 de enero, el equipo de Carles Falcón confirmó el fallecimiento del piloto español, quien sufrió un grave accidente en la segunda etapa del Rally Dakar 2024. El catalán fue trasladado rápidamente a un hospital para una primera observación, y después lo enviaron a Riyadh para decidir si sería operado o no.

Días después, se anunció su repatriación a España, donde finalmente perdió la vida. Horas después de lo sucedido, el director de la carrera, David Castera, se presentó delante de los medios de comunicación para dar a conocer su primera reacción de lo sucedido: "[Siento] Tristeza, somos organizadores, ellos competidores, todo el mundo sabe que puede pasar".

"Hoy en día hacemos un deporte con riesgo, por supuesto, pero cuando pasa, es siempre una tristeza grande que nos llega", continuó el francés. "Estamos aquí para llorar a un amigo que nos ha dejado. Qué voy a hacer, dos, tres, cuatro Dakar, qué me diría él si le hubiera propuesto hacer el Dakar de verdad o el segundo, qué va a hacer".

"Va a hacer el Dakar de verdad, nadie quiere hacer el Dakar de los segundos, si no, no van a venir, no es una opción", explicó el máximo responsable de la prueba en Arabia Saudí. "El Dakar es el Dakar, con su riesgo, con su dificultad, y sabemos todos que los accidentes de moto pueden pasar y que son terribles"

En el momento en el que se le preguntó acerca del recorrido para las motos y las medidas de seguridad, dijo: "Como la ruta, en la moto hemos trabajado mucho en este sentido, pero el riesgo queda ahí, siempre está el airbag, que ha cambiado, y estamos trabajando sobre un airbag que sube más a la cabeza, pero poco a poco vamos a jugar con el tiempo y la capacidad tecnológica que está siempre en evolución. No obstante, todavía no podemos evitar todos los accidentes no lo conocía".

