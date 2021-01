Sainz explica su problema: "Fuimos sin frenos desde casi el km 100"

Las opciones de Carlos Sainz y Lucas Cruz de reeditar su victoria de hace un año en el Dakar 2021 parecen haberse esfumado este martes en el bucle en torno a Neom (579 km, 475 cronometrados).

Los españoles comenzaron con un buen ritmo –como en todas las etapas de este Dakar de navegación compleja y trampas–, a solo 10 segundos de Peterhansel en los primeros 63 km. En el 91, en pistas y fuerapistas de tierra en ríos secos, el francés les superaba por 2:31, pero siete kilómetros después, un pinchazo les hacía ceder más tiempo.

No obstante, el gran problema de los españoles de MINI X-Raid este martes fue la rotura de una canalización del sistema de frenos de su buggy. Eso les hizo pararse pasado el km 121, al ver que el dos ruedas motrices no frenaba, y comprobaron que todo el líquido de frenos se había perdido. Tras 15 minutos no lograron reparar la avería y tuvieron que completar los 300 km restantes con apenas los frenos delanteros.

"Creo que para mí ha sido un poco más complicada esta etapa que para los demás, porque un tubo del conducto de freno se soltó y perdimos los frenos y tuvimos que hacer toda la etapa así, no fue fácil", comentó en meta el bicampeón del mundo de rallies.

"Tuvimos también un pinchazo, pero el principal problema fueron los frenos hoy. Que se te afloje un tubo de los frenos la verdad es que no es una avería muy común. Paramos muy pronto para tratar de arreglarlo, pero no había fluido y es lo que hay. Hicimos toda la especial sin frenos traseros y tuvimos que ir con muchísimo cuidado. Lo he pasado bastante mal, cuando no tienes pedal de freno te apoyas en el motor, pero te sorprenden cosas".

Sainz explicó lo complicado que fue llegar hasta meta, donde se dejaron finalmente 22:30 con Peterhansel, que ganó su primer etapa en este Dakar.

"Llegamos con mucho cuidado y pasando muchos momentos malos, muchos 'uy, uy, uy', como digo yo, porque incluso en las zonas de velocidad limitada teníamos que empezar a frenar reduciendo el coche 400 metros antes, para no pasarnos. Y luego, a vela, saliéndonos muchas veces porque no podíamos parar el coche", añadió.

"Es una pena, pero a ver si conseguimos acabar la carrera, que es lo importante, a ver si Stéphane puede ganar, porque ha hecho una buena etapa y a ver qué pasa".

Lo que sí parece tener claro Sainz es que solo un milagro o una hecatombe de sus rivales podría darle alguna opción de luchar por la victoria final, ya que está a 1h02:25 de su compañero de equipo tras la etapa 9.

"Afronto estos días que quedan igual, estar a 40 minutos o a una hora me da igual", concluyó.

