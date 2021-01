Sainz, tras su problema de turbo: "Un día nos va bien y al otro no tanto"

Después de ganar su 37ª etapa del Dakar el domingo, con una gran remontada desde la 28ª posición de salida, Carlos Sainz y Lucas Cruz experimentaron la otra cara de la moneda este lunes.

Camino de Wadi-Ad-Dawasir (685 km (457 cronometrados), al borde del famoso desierto del Empty Quarter, los españoles de MINI X-Raid se dejaron poco más de nueve minutos con Nasser Al Attiyah, al que el domingo endosaron 12:30.

A pesar de controlar las previsibles pérdidas por abrir pista en los primeros kilómetros, se vieron superados por Stéphane Peterhansel en pista antes del kilómetro 292 de la especial. Su MINI John Cooper Works buggy sufrió un problema del sellado del turbo, según descubrió el equipo a su llegada al vivac –y pudo saber Motorsport.com–, y eso le hizo perder potencia desde el kilómetro 100 de la especial.

No obstante, el equipo X-Raid lo cambiará para la etapa 3, un bucle alrededor de Wadi-Ad-Dawasir de 630 km, 403 cronometrados.

Finalmente, se dejaron en meta 9:17 con Al Attiyah y 6:42 con Peterhansel. Aun así, están segundos de la general, a 6:37 de su compañero francés y 2:37 por delante del qatarí de Toyota.

"Fue una especial complicada, con un par de puntos que tuvimos que dar la vuelta, uno de ellos, en concreto pedimos bastante tiempo. Y los últimos 100 km un problema en el motor que perdía mucha potencia. No sé que es, tenemos que mirarlo", comentó el español al final de la etapa.

"El día no fue fácil, tuvimos problemas con un WP en el que tuvimos dar la vuelta y perdimos unos cinco minutos. Pero así es, un día va bien y al día siguiente no es tan fácil".

Por su parte, Stéphane Peterhansel se mostró más satisfecho con la jornada, ya que se coloca líder de la general, con más de seis minutos de ventaja, y saldrá segundo en la etapa 3 del martes.

"Hoy fue muchísimo más desierto abierto, muy bonito de conducir. Al principio había mucha arena blanda, lo cual no fue sencillo con el coche tan cargado de gasolina, porque era muy pesado y era complicado gestionar las primeras dunas. Pero después se fue complicando la navegación y Edouard hizo un gran trabajo. Acabamos segundos y es una gran estrategia para mañana, porque Nasser abrirá pista. Es un buen inicio de carrera sin cometer grandes errores", aseguró el 13 veces ganador del Dakar.

Por su parte, Sven Quandt, jefe de MINI X-Raid, añadió: "Fue una buena etapa de nuevo, no podemos quejarnos. Ayer ganamos y hoy tocaba abrir pista y que no ganásemos en un terreno con navegación complicada. Esperemos que mañana sea al revés, pero ahora los coches están muy apretados y no podemos perder tanto tiempo. Todo el mundo cometió algunos errores de navegación y es por eso que al final Nasser ganó, pero no nos preocupa, por ahora".

