Brabec logra su segundo el Dakar: "Estoy loco, soy un tipo diferente"

Yanbu-. El piloto estadounidense consiguió su segundo trofeo Touareg tras un Rally Dakar en el que le salió todo a la perfección. A pesar de que la pelea estuvo apretada entre las posiciones del podio, Ricky Brabec se consiguió escapar para finalmente poder alzarse por segunda vez como ganador de la carrera más dura del mundo en territorio saudí.

Tras celebrarlo por todo lo alto con los dos pilotos que completaron las tres primeras plazas, Ross Branch y Adrien van Beveren, el de San Bernardino valoró cómo fue su éxito a lomos de una Honda que dominó casi a placer por todas las etapas en el desierto. Cuando se quitó el casco y habló con los medios de comunicación, entre los que estaba Motorsport.com, señaló que era "genial" ganar, digno de un "tipo diferente".

"Se siente genial, ha sido un largo camino, por ahora no lo sé, he hecho el trabajo, estoy contento por cómo ha ido todo, que fue muy bien. El equipo trabajó muy bien, lo hicimos durante estos años todos juntos, y ahora otra vez", explicó el norteamericano. "[Por delante] Nos espera el futuro, y espero que volvamos para conseguir otra [victoria] más".

En el momento en el que se le preguntó sobre cómo celebraría esta gesta que lo ponía a la altura de otro grandes del motociclismo, dijo con muchas risas: "No sé cómo lo celebraré aquí, creo que iremos a cenar esta noche y volaré a casa en un día y medio. No lo sé, no lo sé... no lo sé [risas]".

"Quizá un poco de champagne, pero no sé lo que haré cuando llegue a casa, es posible que monte en moto. No descanso, me voy un día y medio a casa y la sangre ya me hierve, pregúntale a mis amigos, estoy loco, soy un tipo diferente", continuó Ricky Brabec.

Ese piloto tan especial que espera volver lo antes posible a ponerse encima de una moto también realizó un Rally Dakar muy cerca de la perfección: "No sé cómo fue el Dakar perfecto para nosotros, mi moto nunca tocó el suelo, perdí los frenos traseros dos veces, pero fue mi culpa. Creo que le di a mis mecánicos mucho trabajo, pero estoy muy contento, nada podría haber ido mejor".

Una de las cosas que más le ayudó en su triunfo fue el desarrollo "laborioso" de una Honda que dominó casi sin oposición en Arabia Saudí: "El desarrollo fue increíble, muy laborioso durante un año, y no es fácil sacar una nueva moto. Creo que el rendimiento de la moto lo ha demostrado, todos los pilotos están contentos, y es muy bueno que Honda esté feliz con nuestra parte".

