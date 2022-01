Barreda: "La sanción fue un poco falta de entendimiento"

Bisha.- A Joan Barreda se le ha escapado la enésima oportunidad de alzar al cielo el trofeo del Touareg, aunque esta vez siempre fue a contracorriente, después de la controvertida nota del roadbook de la etapa 1, donde se dejó más de 40 minutos. El español ha ido recortando cada jornada tiempo a sus rivales, pero una fallida estrategia el miércoles le ha hecho salir este jueves en tercer lugar a pista y tener que abrir ruta desde los primeros kilómetros.

Debido dl el gran reto de tener que ir descubriendo el recorrido de la etapa 11, la más complicada de este Rally Dakar 2022, según la organización y según ha reconocido el propio Barreda, el de Torreblanca es quinto en la general antes de los últimos 165 km cronometrados del viernes, aunque a 20 minutos del top 3.

"Ha sido una etapa realmente difícil, una de las más duras que he corrido. Me ha tocado abrir desde el km 4. A partir de ahí he intentado mantener un buen ritmo, pero la verdad es que había situaciones realmente duras con arena muy blanda, nos costaba mucho avanzar, la moto se ha quedado estancada unas 10 veces, incluso en una de ellas he caído hacia delante, golpeando bastante fuerte con la clavícula y no podía levantarla. Quiero dar las gracias a Toby [Price] y a Luciano [Benavides] que han parado para ayudarme. Son cosas que emocionan a uno cuando las vives y es la parte bonita del Dakar: que incluso rivales se paran a ayudarte y te animan a que sigas adelante", comentó Barreda ante un reducido grupo de medios desplazado en el Dakar, entre los que estaba Motorsport.com.

"Hemos ido en grupo hasta el final, abriendo pista prácticamente todo el día. En los últimos minutos nos han atrapado algunos pilotos más. Contento, hemos dado el 100% y así son las carreras, hay día que salen bien y otros que no salen tan bien. Hoy nos habían preparado una buena, yo diría que la etapa más dura que nunca he corrido. Y supongo que lo dirán muchos pilotos. Pero además abrir con las condiciones en las que estoy, pues imagínate... Había un tramo que era supervivencia, porque quería avanzar y no podía, la moto se enganchaba en la arena, daba la vuelta, giraba hacia atrás y volvía a engancharme. Sufriendo también por el consumo de la gasolina. Realmente durísima".

Cuando se le preguntó por la jornada del jueves, en la que a Honda no le salió la estrategia que habían planeado de hacer salir algo más retrasados a sus dos puntas de lanza, Barreda y Pablo Quintanilla, el español respondió: "La penalización era un tema un poco confuso porque al final estaba dentro de la neutralizada, pero no sabía si era carrera y no sabía si tenía que parar porque me iban a penalizar bastante. No sabía bien cuánto tiempo tenía que parar porque yo pensaba también que me iban a penalizar unos 6 minutos, entonces ya creía que con eso estaba bien situado. Al final no fue así y la situación cambió totalmente por un tema estratégico y no hay más".

"No fue buscada. Fue en la entrada de la neutralización. Sí que es verdad que todos los pilotos íbamos a hacer estrategias, pero claro, yo vi que tenía un impulso grande, empecé a calcular y dije 'ostras, creo que son como unos 6 minutos de penalización', y con eso decidí que ya estaba bastante bien y por eso no frené tanto a final. Pero ellos [la organización] entendieron que la neutralización no era parte de la especial. Ha sido un poco error o falta de entendimiento”.

"Al principio la organización sacó la penalización como que era de la etapa y todo entraba dentro de lo normal. Luego, cuando cambiaron, me puse un poco más triste. Me di cuenta de que ya se habían escapado las opciones. En ese momento ya le dije a mi gente que ya estaba todo, que hoy había que salir a disfrutar y a hacerlo lo mejor posible. Pero en ese momento la tensión de estar luchando ya se fue".

Aun así, el español deja claro que lo habría tenido igualmente complicado este jueves para poder luchar por su primer Dakar.

"Hubiera estado bien jugar la estrategia de manera adecuada, aunque igualmente no hubiera sido fácil porque los demás también jugaron la suya y tenían algún minuto de ventaja. Frenar significaba perder más tiempo aún y recortar hoy en la situación en la que estoy, no era fácil. Todos han salido con mucha velocidad. Hemos dado el máximo desde hace muchos días y me siento muy satisfecho conmigo mismo de por lo menos haber demostrado todo el trabajo, a pesar de la mala suerte del golpe en la clavícula y de cómo se colocó el Dakar desde el principio. Eso me hace feliz y me hizo sentirme bien conmigo mismo", aseguró.

"Lo importante es que estamos bien, que estamos aún en una pieza, e intentaremos mañana acabar lo mejor posible", concluyó Barreda.

Galería: Joan Barreda en el Dakar 2022 con Honda

