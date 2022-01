Lío estratégico en Honda ante los dos últimos días de Dakar

Bisha.- La batalla por la victoria final del Dakar 2022 llega encendida a las dos últimas jornadas. Pero los resultados de la 10ª etapa de este miércoles han dado lugar a la penúltima controversia de una edición que desde el primer día ha caldeado el ambiente.

Joan Barreda y Pablo Quintanilla, pilotos de Honda, acabaron tercero y 10º la especial de este miércoles, de 375 km cronometrados. Pero ambos pilotos fueron sancionados inicialmente después de cruzar la línea de meta y poner rumbo al vivac de Bisha con cuatro y dos minutos, respectivamente, por no haber respetado los límites de velocidad. Aunque ASO redujo a la mitad las sanciones aplicando el reglamento particular del Dakar.

Según ha podido saber Motorsport.com, las infracciones de velocidad se produjeron en una zona neutralizada, o transfer, que en esta 10ª etapa del rally se encontraba entre el kilómetro 258 y el 287 de la especial. Los pilotos tenían indicado en el roadbook con un color diferente al resto de viñetas la entrada en esta zona controlada de 29 kilómetros, para los que todos ellos tenían 45 minutos. Es decir, una vez picasen tiempo en el punto de control, podrían salir del transfer 45 minutos después.

La infracción, según la organización del rally, se produjo precisamente en este punto, que contaba con controles de velocidad a 90 km/h, 30 km/h y 50 km/h debido a que era una pista muy transitada por la población local.

El reglamento del Mundial de rally raid de la FIM establece en su artículo 80.16 que "una infracción de velocidad se produce cuando la velocidad máxima se supera una o varias veces en la misma Zona de Control de Velocidad". A la hora de penalizar estas infracciones, el reglamento particular para el Dakar 2022, y después de una modificación del mismo a principios de enero, establece que el GPS controla la velocidad en zonas de velocidad limitada cada 500 metros. Así, si el competidor supera de 1 a 20 km/h el límite en ese rango, se le impondrán 30 segundos; si lo supera de 21 a 40 km/h, se le impondrán 1 minuto y si lo supera en más de 40, se le impondrán 5.

Honda, según ha podido saber Motorsport.com, esperaba que estas sanciones se aplicasen tanto al tiempo de la etapa –lo que les permitiría salir a ambos pilotos más retrasadlos para la decisiva etapa 11 del jueves y obtener ventaja ante sus rivales– como a la general. Pero los comisarios de la FIM, en base al reglamento, han considerado que las infracciones se produjeron en un tramo de enlace no cronometrado, y por eso han aplicado los minutos correspondientes a la clasificación general, dejando a Quintanilla y a Barreda en la 10ª y tercera posición de la etapa 10, respectivamente.

De lo contrario, el chileno saldría 14º el jueves y el español, 10º. Dos responsables de la marca del ala han acudido a consultar la situación con los comisarios de carrera de motos y con los responsables del roadbook, tal y como ha sido testigo Motorsport.com. No obstante, no está del todo claro si se ha decidido presentar una reclamación formal o el asunto no ha pasado de conversaciones habituales en un rally como el Dakar entre las partes involucradas.

"Etapa complicada con situaciones complicadas de navegación. Hemos tenido que recular algunos kilómetros, pero los últimos los hemos hecho con buen ritmo. Hemos visto también que había un poco de estrategia, pero también hemos penalizado en la entrada a un radar. Y eso me ha afectado a la concentración, porque no sabía cómo me afectaría la penalización y no sabía jugar bien la estrategia. Dentro de lo malo, era una etapa de transición que había que salvar, y no salimos tan mal colocados para mañana. No será fácil porque habrá mucha arena y dunas y navegación complicada e intentaremos estar concentrados un día más y darlo todo. Quedan dos días y hay que intentar hacer un último esfuerzo para dar lo máximo", comentó Barreda en meta, antes de conocer cómo le afectaba la penalización.

Por lo tanto, Quintanilla suma un minuto y Barreda, dos. Así, la general provisional queda con el chileno 2º, a 5:15 del líder y el español 5º, a 8:47.

Finalmente, Honda no ha decidido presentar ninguna reclamación formal.

La jugada que Honda esperaba hacer para posicionarse bien de cara a las dos jornadas decisivas parece haber salido del revés.

Por su parte, KTM ha jugado también sus cartas estratégicas, dado que se ha visto en el track de la carrera que tanto Sam Sunderland, como Matthias Walkner se paraban a unos kilómetros de meta, cediendo tiempo y asegurándose la 19ª y 27ª posición de salida, respectivamente, para la etapa de las etapas.

"Ojalá sea súper, súper difícil, más de lo que nos habían dicho, porque estamos contando con ello, pero hemos visto que, a veces, te dicen que es muy complicado y luego no lo es tanto. Esperamos que sea complicada y que se abran grandes diferencias, nos vendría bien, porque salimos atrás. Lo importante es que a dos días del final estamos ahí, con dos pilotos con opciones de ganar la carrera y dependemos de que tienen que hacer grandes etapas. El que quiera ganar el Dakar lo tiene que demostrar ahora", comentó Jordi Viladoms, director deportivo de KTM Rally, a Motorsport.com.

Resultados Etapa 10 - Dakar 2022 - Motos

(Provisional)

Pos. #. Nombre Marca Time Gap Penalty 1 18 PRICE TOBY KTM 03:05:32 00:00:00 2 77 BENAVIDES LUCIANO HUSQVARNA 03:07:41 +00:02:09 00:00:00 3 88 BARREDA BORT JOAN HONDA 03:08:53 +00:03:21 00:00:00 4 42 VAN BEVEREN ADRIEN YAMAHA 03:09:07 +00:03:35 00:00:00 5 15 SANTOLINO LORENZO SHERCO FACTORY 03:11:12 +00:05:40 00:00:00 6 29 SHORT ANDREW YAMAHA 03:12:01 +00:06:29 00:00:00 7 142 SVITKO STEFAN KTM 03:12:01 +00:06:29 00:00:00 8 22 GIEMZA MACIEJ HUSQVARNA 03:12:16 +00:06:44 00:00:00 9 19 GONÇALVES RUI SHERCO FACTORY 03:12:21 +00:06:49 00:00:00 10 7 QUINTANILLA PABLO HONDA 03:12:37 +00:07:05 00:00:00 Resultados de la General del Dakar 2022 en Motos tras la Etapa 10 (Provisional) Pos. #. Piloto Marca Tiempo Gap Sanción 1 42 VAN BEVEREN ADRIEN YAMAHA 33:27:06 00:00:00 2 7 QUINTANILLA PABLO HONDA 33:31:21 +00:04:15 00:00:00 3 3 SUNDERLAND SAM KTM 33:33:05 +00:05:59 00:00:00 4 52 WALKNER MATTHIAS KTM 33:35:30 +00:08:24 00:00:00 5 88 BARREDA BORT JOAN HONDA 33:33:53 +00:10:47 00:05:00 6 18 PRICE TOBY KTM 33:54:49 +00:27:43 00:06:00 7 29 SHORT ANDREW YAMAHA 34:01:03 +00:33:57 00:00:00 8 43 KLEIN MASON KTM 34:04:55 +00:37:49 00:00:00 9 2 BRABEC RICKY HONDA 34:05:11 +00:38:05 00:02:00 10 11 CORNEJO FLORIMO JOSE IGNACIO HONDA 34:06:06 +00:39:00 00:00:00