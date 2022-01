Barreda, tras hacer historia: "He dejado mi huella en el Dakar"

Al Qaisumah.- La historia del Dakar no solo la escriben los roadbook, los cambios de continente y las polémicas de cada edición. La leyenda del rally más duro del mundo está en manos de los pilotos, únicos protagonistas de una carrera que lleva apasionando a medio mundo desde finales de los años 70. Joan Barreda está empeñado en dejar su huella año tras año, desde que debutara en 2011, y este lunes lo ha vuelto a dejar claro.

El piloto castellonense de Honda ha sumado su 28ª victoria de etapa en el rally más duro del mundo, desempatando con Jordi Arcarons como el español con más triunfos parciales en la historia de la carrera. Además, se queda a solo cinco del récord absoluto que comparten Stéphane Peterhansel y Cyril Despres (33).

Cuando un reducido grupo de medios entre los que estaba Motorsport.com le preguntó por ello en el vivac de Al Qaisumah, respondió: "Uno cuando piensa que ha ganado una etapa ya se pone contento, pero si te paras a pensar lo que significa ganar 28 etapas, es algo que me enorgullece y como siempre digo, al final habla también un poco de mis ocho último años en el Dakar. donde he dejado mi huella".

"Hasta las 33 hay una diferencia bastante complicada, pero vamos a ver, creo que en este Dakar va a ser difícil, pero en el futuro la verdad es que nadie sabe. Lo importante es estar bien, seguir luchando y no perder la motivación".

Barreda ha recuperado tiempo a sus rivales y ahora figura 10º, a 20:25 del nuevo líder, Sam Sunderland (GasGas), y el español deja claro que en este Dakar aún tienen que pasar cosas.

"Estoy contento, el día de hoy ha sido una buena etapa, especialmente después del día de ayer que fue un golpe duro con la liada que tuvimos en la que nos perdimos muchos pilotos. Quedan muchos días y estoy seguro de que habrá cambios frecuentes en la general hasta la meta final. En cualquier caso, lo importante es que la moto va bien y yo me siento fuerte físicamente este año. Veremos qué nos deparan las largas jornadas que nos esperan…", añade.

"Está claro que ayer fue un día como pocos se recuerdan... Una pérdida de tanto tiempo de tanta gente es algo extraño, cuando menos. Entonces claro, al final yo iba abriendo pista y normalmente sales más perjudicado que nadie. Fue un golpe duro, empezar así el Dakar es durísimo, sobre todo después de medio año trabajando cinco o seis horas cada día, llegas aquí y el primer día te encuentras eso. Pero solo puedo pensar ahora en hacer el mejor trabajo que pueda hasta el final”.

El de Honda reconoce que la filosofía de navegación en Arabia ha cambiado notablemente respecto a Sudamérica, además de la prohibición de contar con información extra a la que la organización entrega en el roadbook cada mañana.

"No es fácil, porque la navegación había cambiado, es un tipo de navegación diferente en la que empezamos a hacer mucho más caso a los rumbos [CAP]. A mí me costó mucho el año pasado al principio y de hecho este año hemos trabajado mucho en este tipo de navegación que hay en Arabia Saudí, porque es tirar caps largo y no hacer tanto caso a los caminos, es totalmente diferente", asegura.

"Lo único que puedo hacer es concentrarme e ir por debajo de lo que normalmente voy para asegurar mucho la navegación y si cometo algún error poder volver hacia atrás para perder menos tiempo. Después también vendrá un día más largo, el cuarto, que no será fácil, así que mañana tocará intentar salvar un poco los muebles", concluyó.

Galería: Joan Barreda en el Dakar 2022

