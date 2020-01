Barreda: "Hay que correr hasta el último kilómetro"

Haradh (Arabia Saudí).- El podio del Dakar ha dejado fuera a Joan Barreda (Honda) a una jornada del final de la 42ª edición del rally. El castellonense tuvo que abrir pista (con el roadbook entregado 25 minutos antes de la salida) y perdió casi 15 minutos en meta ante el ganador de la etapa, Pablo Quintanilla (Husqvarna), segundo en la general por detrás de Ricky Brabec.

Barreda está ahora quinto, a 7:35 del último peldaño del podio, que ocupa de nuevo Toby Price. Por delante también se le ha colado Matthias Walkner por 16 segundos.

"Esperábamos menos arena, después de haber visto estos días la que había. Hoy la han metido toda junta. Ya al principio de la etapa he visto que eran dunas blandas, grandes, lentas y ya sabía que iba a haber bastantes diferencias. Aun así he tirado fortísimo durante todos los primeros kilómetros en las dunas, he saltado una de ellas, he impacto bastante fuerte, y me he resentido de la muñeca durante el resto de la etapa", explicó a su vuelta al vivac.

"Pero estoy contento, después ha habido algunos kilómetros que llegando al refuelling íbamos muy justos de gasolina y hemos tenido que bajar la velocidad bastante, perdiendo algo de tiempo. Pero después se puso unos kilómetros por delante Kevin, aunque con un ritmo tranquilo y me he vuelto a poner delante para no perder tantos minutos".

A la pregunta de Motorsport.com de si todo el tiempo perdido ha sido por abrir pista, respondió: "Sí, hemos llegado juntos con Ricky, que venía por detrás, y Kevin antes del refuelling. Unos kilómetros después nos hemos juntado con Toby y Luciano. Es lo típico en este tipo de etapas. Es lo que suele pasar cuando corremos en Abu Dhabi. Pero ayer cancelaron la segunda parte, que iba a ser en dunas y donde yo podía recuperar más, y hoy no, así que al final salgo un poco perjudicado".

Por delante tendrá 447 kilómetros (374 cronometrados) para intentar de marcar diferencias en una jornada en la que se espera que la navegación y los cruces de pista les pongan las cosas complicadas a los pilotos.

"Haremos lo que podamos. Ayer también recuperé tiempo, pero hoy era un día donde se perdían los que salían por delante y es así, ojalá hubiera coincidido de otra manera. El rally es así, hay que aceptarlo, y yo estoy muy contento del resultado, sobre todo del rendimiento que estoy dando esta ultima semana en la arena, donde estoy prácticamente todos los días llegando a meta el primer piloto, abriendo un montón de kilómetros. Poco más se puede hacer", añadió.

"Mañana vamos a seguir en la misma linea de la última semana y ver si se puede recuperar algo. Aún son kilómetros que faltan por delante y seguro que serán difíciles también. Hay que ver cómo irá la etapa, pero puede haber situaciones complicadas de navegación y ahí saldremos por detrás y nos podremos diferenciar. Si es de gas, es complicado recortar eso. Pero aquí hasta el último kilómetro todos tienen que correrlo".