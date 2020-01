Barreda: "Era una etapa peligrosa, pero lo hemos hecho bien"

Haradh (Arabia Saudí).- Joan Barreda alcanzó este miércoles una cifra histórica: 24 victorias de etapa en el Dakar, igualando al legendario Hubert Auriol y quedándose a una más del top 4 histórico, cerrado por Marc Coma (25). El castellonense se gustó desde el comienzo con su tercera posición de salida y brilló en los primeros 223 kilómetros, que fueron definitivos tras la cancelación del segundo tramo por falta de recursos médicos y fuerte viento en la zona.

Aunque Ricky Brabec limitó daños, Barreda ya es tercero de la general, a 27:09 de su compañero en Honda, tras haber superado a Price por 1:24.

"Ha sido una buena etapa, salíamos en la tercera posición con Quintanilla y Price por delante, el objetivo era atraparlos y a partir del kilómetro 130 nos hemos podido juntar. Era peligroso, pero lo hemos hecho bien. Nos han parado cuando llevábamos 50 km de la segunda parte y nos han hecho volver atrás. Nos dijeron que había varias caídas, que los helicópteros estaban ocupados, que no podían garantizar la seguridad y que por eso habían parado la carrera", desgranó el de Torreblanca su jornada.

"En los primeros 100 km había muchas dunas cortadas que no se veían muy bien, eran difícil interpretarlas. Todas eran muy rápidas, pero de pronto había alguna cortada y era muy peligroso".

Barreda, que ha ido de menos a más en este Dakar, después de una fractura de costilla de última hora el 23 de diciembre entrenando en casa, insiste en que va día a día, dando el máximo, y que es lo único que puede hacer ante tantos minutos de diferencia.

"Aún quedan dos etapas con navegación, difíciles y muy duras. Mañana no será nada fácil porque salgo abriendo pista y con muchos pilotos detrás, además se han colocado algunos pilotos entre medias que me van a hacer perder más tiempo, pero es así. Hay que ir día a día e intentar hacerlo lo mejor que se pueda", añadió.

El de Honda, que puede ver cómo un compañero suyo logra lo que tantos años lleva esperando la marca japonesa, reconoce que ha ido ganando confianza con el paso de los días.

"La primera semana ya dije que no llegaba nada bien con una costilla fisurada y mucho dolor, no tuve el feeling. A partir de ahí, he ido paso a paso, mejorando la confianza y estos días estoy llegando a la meta en las posiciones delanteras. Mañana intentaremos hacer un buen papel y no ceder demasiado tiempo, la gran dificultad será llevar un ritmo alto abriendo pista, sin huellas", concluyó.

¡Los pilotos con más etapas ganadas en el Dakar en motos!

