Barreda, con dolores: "Es momento de que no se escapen las opciones"

Neom (Arabia Saudí).- Joan Barreda no logró una etapa perfecta este lunes, a pesar de haber salido con todo desde el comienzo, aprovechando su séptimo puesto de partida, y colocándose en cabeza hasta el kilómetro 159. Cerca del 250 tuvo una caída, después de haber cogido por sorpresa una piedra y se golpeó fuertemente contra el suelo.

Aunque pudo continuar y acabar la especial 6º, a 4:57 del ganador, ocupando el 8º puesto en la general, a 6:09 de Sam Sunderland (KTM), nuevo líder, el castellonense desveló, cuando Motorsport.com le preguntó por ello, que se fracturó una costilla el pasado 23 de diciembre entrenando en la moto.

Barreda ya sufrió el domingo en la primera especial, pero el golpe de este lunes le irritó aún más la zona. No obstante, cree que con un poco de descanso estará listo para seguir dando gas en la tercera etapa del Dakar 2020, segunda parte de la Súper Maratón, en bucle en torno a Neom.

"La primera parte de la especial fue bien, con buen ritmo. Tenía un poco la referencia de Quintanilla y lo he ido atrapando, hasta que cerca del kilómetro 250, mirando el roadbook, cogí una piedra y me caí. No iba demasiado rápido, pero sí que impacté bastante fuerte con el suelo. Y, justo al levantarme, también había una zona difícil y perdí un poco la concentración y se me escapó un poco el tiempo ahí", comentó al llegar al vivac.

"A partir de ahí intenté ir sin referencias, concentrado en mi ritmo, intentando llegar al final de la especial sin dañar más la moto. Era muy importante para la siguiente jornada que la moto estuviera bien".

Cuando se le preguntó cómo se encontraba tras llegar a meta, respondió: "La caída fue justo hacia la derecha, el lado de la costilla [dañada] y la verdad es que los kilómetros de después estuve bastante dolorido, pero según fue pasando el tiempo recuperé un poco las sensaciones. Estoy contento, porque el domingo por la mañana estaba bastante preocupado con la costilla, pero va la cosa bastante bien".

"El 23 de diciembre, entrenando en casa, tuve una caída y sufrí una fisura en la costilla. Ya ha empezado a hacer el callo, ya han pasado dos semanas, y está empezando la fase de solidificación y lo importante es no darle golpes, ni machacarla demasiado. Y poco a poco se irá recuperando rápido", asegura.

El de Torreblanca es consciente de que debe seguir ahí, entre los mejores, esperando su oportunidad: "Es momento de estar ahí, que intentar seguir el ritmo que están poniendo todos los de delante no es fácil. Ahora mismo el objetivo es ese, que no se escapen las opciones, y está saliendo bien. Mañana es otro día importante, estamos bien colocados, pero habrá que mantener muy bien la concentración, porque al final siempre nos encontramos zonas donde todo es muy confuso y hay que estar muy atento siempre".

Sobre el sorprendente ganador de la etapa, Ross Branch, que ya fue el mejor debutante de 2019, declaró: "Lo está haciendo muy bien, la verdad. En Marruecos también hizo una muy buena carrera. Tiene buen ritmo, salía en buena posición, pero tuvo que hacer una gran etapa para ganar, porque era un día muy exigente y con mucha navegación".

La Honda de Barreda le espera en el parque cerrado, a 2 km del vivac, para salir a las 7:55 (5.55 en España) a los 414 km de especial (491 en total) de la segunda parte de esta primera maratón para los 23 pilotos élite de motos.

