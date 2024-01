Así fue Audi al rescate de Sainz para no perder el liderato del Dakar 2024

Al-Ula-. La Etapa 10 del Rally Dakar 2024 estuvo marcada por los pinchazos, sobre todo para un Carlos Sainz que sufrió tres a pesar de que debía ser cauto para no ceder demasiado tiempo con respecto a un Sébastien Loeb que iba lanzado a por su liderato. El español recibió la ayuda de sus dos compañeros, Stéphane Peterhansel y Mattias Ekstrom, con este último dándole sus ruedas de repuesto para que tan solo perdiera siete minutos al final de la jornada.

El sueco partía por detrás de los otros Audi, pero los pinchazos de 'Monsieur Dakar' propiciaron que le adelantara, con el que fue él quien sirvió de apoyo en el kilómetro 248, donde el madrileño estaba detenido por sus problemas en los neumáticos. Al solo disponer de dos ruedas de reserva, y tras haberlas gastado, Carlos Sainz necesitaba ayuda, y fue Mattias Ekstrom quien acudió a su rescate, como reveló el tercero en discordia.

Stéphane Peterhansel aseguró que fue una especial "más difícil de lo esperada", y los pinchazos en los primeros compases de la etapa comprometieron su intento de asistencia al español. Al tener que ir más lento por no tener recambios, el sueco le pasó, y ese fue el motivo por el que llegó antes a la posición del dos veces campeón del WRC.

"Después de 27 kilómetros tuvimos el primer pinchazo. Poco después, tuvimos el segundo, y eso significó que no teníamos más ruedas de reserva, por lo que decidimos no ir demasiado rápido, con lo que Mattias [Ekstrom] nos adelantó", explicó el galo. "Mattias fue el primero en llegar a Carlos [Sainz], porque él tuvo tres pinchazos, y le dieron dos neumáticos por lo que vi".

"Después de eso, terminamos detrás de Carlos, pero no lo suficientemente cerca como para que no perdiese tanto tiempo con los pinchazos, porque con la velocidad que teníamos después de los pinchazos, no podíamos ir al ritmo de Carlos", reveló el piloto con más victorias en la historia de la carrera por el desierto. "Al final, fue mejor de lo que esperábamos, Mattias se quedó fuera, pero era necesario que se quedase esperando al camión [de asistencia]".

"Perdió tiempo, pero no todo, y mañana no estamos en una buena posición, pero quizá es mejor porque nos podrán limpiar el camino de las rocas, en una etapa que parece ser la más dura", señaló Stéphane Peterhansel.

Por su parte, el copiloto del todavía líder del Rally Dakar, Lucas Cruz, comentó cómo fue desde dentro esperar la asistencia del resto de los coches de Audi: "Hoy fue una etapa muy dura, con algunos sitios con las piedras, y pinchamos tres veces. Esperamos a Mattias para que nos ayudara con las ruedas de repuesto, y al final, intentamos apretar para coger el tiempo".

"Sin embargo, con el polvo de los coches de delante es difícil adelantar, y también ganar el tiempo para pasar al resto, con lo que perdimos algunos minutos en la general, pero mañana es el día mas importante de la carrera", sentenció el barcelonés sobre la undécima especial del Rally Dakar 2024, uno muy temido por todas las piedras.

