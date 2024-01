Audi duda sobre la estrategia que usar con Sainz para ganar el Dakar 2024

Ha'il-. La lucha por la victoria en el Rally Dakar 2024 está entre dos pilotos, Carlos Sainz y Sébastien Loeb, después de que el resto de contendientes favoritos al trofeo Touareg se fueran eliminando uno a uno, tanto Stéphane Peterhansel, como Mattias Ekstrom y Nasser Al Attiyah. Sin embargo, podrían ser unos actores secundarios en esa batalla, la cual se deberá decidir en unos últimos días de infarto, con la posibilidad de usar estrategias en Audi y Prodrive.

Repasa las clasificaciones generales del Rally Dakar 2024: Dakar Clasificación general del Dakar 2024: posiciones y tiempos (coches, motos y más)

Sobre eso se le preguntó al director de los germanos, Sven Quandt, quien aseguró a los medios de comunicación, entre los que estaba Motorsport.com, que estaban "bastante contentos" con el desarrollo de la carrera, en la que el español continúa como líder con unos 25 minutos de colchón, y dudó en cuál podría ser el mejor plan para conseguir el que sería el primer y único triunfo del RS Q e-tron en el desierto.

"Tuvimos un poco de suerte, como siempre [con los problemas de navegación de Sébastien Loeb]., también necesitas un poco de suerte. No es solo la conducción, aunque creo que lo hicieron muy bien, pero luego cometieron ese pequeño error, que nos ayudó", recordó el teutón. "Eso nos da un poco más de colchón, lo que necesitamos, porque Seb [Loeb] es muy rápido en este momento".

"Tengo que decir, que desde que le he visto correr, es probablemente el mejor que he visto. Abriendo pista y siendo... lo hizo muy bien el año pasado, pero ahora en las dunas, incluso se podía ver en las dunas, su velocidad es realmente buena, pero vimos la velocidad de Carlos [Sainz] ahí, y fue increíble también", explicó Sven Quandt.

En el momento en el que se le preguntó sobre si las posiciones de sus pilotos abriendo pista en la novena etapa, por delante de su principal espada, Carlos Sainz, respondió: "Creo que para Carlos es bastante bueno. Veamos qué nos deparan los próximos días, haremos todo lo posible para apoyarle, pero nunca se sabe lo que va a pasar ahí fuera. Cada pinchazo cuenta. Depende de quién tenga el mejor apoyo".

"Sabemos que hubo un coche que ganó el año pasado, que tuvo mucho apoyo", dijo en referencia a Nasser Al Attiyah. "Quizá este también tengamos un poco de apoyo. Con Mattias [Ekstrom] y Stéphane [Peterhansel] saliendo delante de Carlos, no sé si estaría bien tener a uno de ellos detrás de él después del primer kilómetro".

"Vamos a ver, es bastante lógico. Yo no hablo de tácticas ni de nada, creo que todo el mundo entiende que no hablé el día antes de las dunas sobre esto, solo que no entiendo a algunas otras personas, pero eso forma parte de nuestro trabajo, hacer lo mejor para tapar a todo el mundo", señaló el alemán.

Además, y muy cerca del final de la carrera, se le expusieron las palabras del qatarí al inicio del Rally Dakar, en las que aseguraba que Audi no duraría más de tres jornadas: "Es el doble, más del doble ya. Hemos trabajado como locos los últimos meses te lo aseguro. Sin esto no estaríamos aquí así, y tengo que decir que tengo un equipo fantástico. Todo el mundo, esto es algo que ves también, creo, que cuando entras en el equipo, es realmente genial, realmente bueno".

No obstante, a Sven Quandt le hubiera gustado haber tenido la presencia del piloto de Prodrive en la pelea: "Estaría bien tenerlo allí también y seguir compitiendo, y seguir teniendo la oportunidad de estar entre los diez primeros, entre los quince primeros, quería sumar algunos puntos para el campeonato, lo cual entiendo perfectamente, así que no importa si él es un rival o no y sí [lo es], no nos ayuda en absoluto. De todos modos será un duelo entre ellos".

