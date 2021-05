Oficial: Sainz capitanea el 'Dream Team' de Audi en el Dakar 2022

El estreno de la marca de los cuatro aros en el Rally Dakar 2022 no solamente será un auténtico reto técnico innovador, sino que además contará con una alineación que será la envidia de todo el vivac.

Audi ha logrado reunir bajo el mismo techo a Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz y Mattias Ekström y serán ellos los encargados de desarrollar y probar el prototipo 4x4 híbrido, con tren motriz eléctrico, que la marca alemana lleva más de un año diseñando con la colaboración de Q Motorsport.

La llegada del fabricante alemán, no obstante, ya ha levantado algunas suspicacias estos meses debido a la normativa que se aplicará en su 4x4 híbrido: ruedas más grandes, sistema de inflado-desinflado, chasis más ancho y mayor recorrido de suspensiones.

"No es una exageración hablar de Dream Team", comenta Julius Seebach, director ejecutivo de Audi Sport. "Stéphane es uno de los pilotos más exitosos del Dakar de todos los tiempos. Carlos es un múltiple ganador del Dakar y campeón del mundo de rallies. Mientras que Mattias y nosotros hemos compartido muchos éxitos en el pasado. Es uno de los pilotos más versátiles. Además de tener mucha velocidad, todos añaden una cantidad enorme de experiencia y motivación al equipo. Lo mismo ocurre con sus pilotos, que juegan un papel cada vez más importante en este rally".

Peterhansel tendrá a su derecha a Edouard Boulanger, con quien se estrenó en la pasada edición 2021 del Dakar en Arabia Saudí y con el que ganó su 14º Touareg. La pareja francesa espera poder convertirse en los primeros ganadores con un coche con tecnología híbrida en el rally más duro del mundo.

"El Dakar es una de las últimas aventuras de este mundo. Y está al borde de un cambio radical: el futuro es eléctrico. En 10 años, todo el mundo conducirá coches eléctricos. El Dakar es una prueba extrema para esta tecnología. Queremos ser el primer equipo que gane el Rally Dakar con un tren motriz eléctrico. Estoy deseando abordar este proyecto tan ambicioso con Audi", apunta Monsieur Dakar.

Por su parte, Sainz seguirá contando con Lucas Cruz, con quien ha ganado sus tres Dakares, como copiloto. El piloto español es consciente del reto técnico que tienen por delante, pero no en vano es calificado como el mejor desarrollador de coches actual.

"Incluso con 59 años, sigo teniendo hambre, si no, no habría aceptado este nuevo reto. Incluso cuando era niño, mi sueño era convertirme en piloto de rallies. Mi pasión no ha cambiado. El Audi quattro cambió el Campeonato del Mundo de rallies para siempre", dice Sainz.

"Ahora estamos intentando algo parecido en el Dakar. Los ingenieros tienen mucha más libertad en el Dakar que en otras competiciones. Confío plenamente en los ingenieros de Audi e intentaré ayudarles con mi experiencia a desarrollar un coche rápido y exitoso. El Dakar es el reto definitivo para un tren motriz eléctrico. Es un proyecto fantástico y extremo. Estoy impaciente por probar el coche por primera vez. Lo que he visto hasta ahora me da confianza".

Mattias Ekström, dos veces campeón del DTM y campeón del World Rallycross en 2016, tendrá a su derecha a Emil Bergkvist, de 26 años y campeón del mundo junior de rallies en 2018. El sueco se estrenó en los raids en el Dakar 2021 en la categoría T3 con un Yamaha YXZ1000R, abandonando en la etapa 7.

"El Dakar será sin duda una de las aventuras más emocionantes de mi carrera. Poder afrontar este apasionante proyecto junto con el equipo, con el que he celebrado mis mayores éxitos, es fantástico. Aunque este año voy a cumplir 43 años, me siento como un joven comparado con con Carlos y Stéphane. En este deporte se necesita mucha experiencia en todos los ámbitos. Todavía tengo mucho que aprender, pero tengo muchas ganas", apuntó.

Los planes de Audi pasan por estrenar su vehículo en el Goodwood Festival (programado del 8 al 11 de julio) y comenzar con sus test intensivos durante el verano. El estreno en competición se producirá antes del Dakar 2022 (1 al 14 de enero), aunque aún está por determinar en función de cómo se desarrollen las pruebas y la pandemia.