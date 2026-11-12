Dakar
Así trabaja Repsol en el combustible que Toyota llevará al Dakar
Antes de enfrentarse a las dunas, el combustible renovable de los Toyota pasa por Móstoles. El Repsol Technology Lab reúne laboratorio, planta piloto y un motor de competición para ponerlo a prueba.
Pol Hermoso
Publicado: 12 nov 2026, 18:15
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Foto de: Repsol Media
El Dakar empieza mucho antes de que los pilotos se abrochen el arnés. Una parte de esa carrera se disputa en Móstoles, entre probetas, formulaciones y un motor de competición. Allí está el Repsol Technology Lab, el centro donde la compañía desarrolla y pone a prueba los combustibles renovables que después se enfrentarán a las dunas.
El vídeo que acompaña estas líneas permite asomarse a ese trabajo que normalmente queda lejos de los focos. Porque antes de pedirle a un Toyota que aguante las exigencias del rally, toca comprobar qué llevará en el depósito y cómo responderá cuando llegue el momento de apretar.
La primera parada es el laboratorio. Allí se seleccionan los componentes y se prueban distintas formulaciones para conseguir las prestaciones buscadas. Después entra en juego la planta piloto: se prepara una cantidad mayor de combustible y se verifica que conserva sus propiedades al dar ese salto de escala.
Y entonces llega la hora de hacerlo trabajar. El centro cuenta con un motor del DKR GR Hilux, el vehículo con el que TOYOTA GAZOO Racing W2RC compite en el Mundial de Rally Raid. Disponer de él en las propias instalaciones permite ensayar en condiciones controladas, recoger datos y afinar las formulaciones junto a los ingenieros de Toyota.
Tener todas esas fases en un mismo lugar ayuda a acortar los ciclos de prueba y acelerar el desarrollo de los productos que utilizan tanto el equipo oficial como el Repsol Toyota Rally Team.
Pero el recorrido no acaba en el vivac. La competición también permite avanzar en soluciones destinadas a la calle. "Si no hubiéramos estado presentes en categorías de competición en las cuales hemos puesto combustible renovable, como hacemos ahora en Dakar, seguramente no habríamos llegado, o al menos no habríamos llegado tan rápido, a desarrollar una gasolina 100% renovable", explican desde el centro.
Después llegará el examen de las temperaturas, la altitud, el terreno y el esfuerzo mecánico. Las dunas tendrán la última palabra, pero en Móstoles ya llevan tiempo preparando la respuesta.
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