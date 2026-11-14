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Ángel Nieto y Jordi Tarrés entran con Peterhansel en el Salón de la Fama de la FIM

La Federación Internacional de Motociclismo ha ampliado su Hall of Fame, dando entrada a cinco grandes leyendas: Ángel Nieto, Jordi Tarrés, Stéphane Peterhansel, Stefan Everts y Tony Rickardson.

Rubén Carballo Rosa

Editado: 14 nov 2026, 17:30

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La Federación Internacional de Motociclismo ha reconocido la importancia para el deporte de las dos ruedas de cinco leyendas históricas, al incluirlas en su 'Hall of Fame', el Salón de la Fama que reconoce la aportación de grandes nombres de una de las ramas principales del deporte de motor.

En una ceremonia celebrada este pasado viernes, 13 de noviembre, en el Museo de Motociclismo de Competición de la FIM, situado en Mies (Suiza), fueron incorporados a este selecto grupo cinco leyendas, entre ellas dos de nacionalidad española: Ángel Nieto a título póstumo, 12+1 veces campeón del mundo de velocidad (7 títulos de 125cc y 6 de 50cc) y padre del motociclismo español; y Jordi Tarrés, expiloto de Trial, siete veces campeón del mundo al aire libre.

Junto a ellos, también se sumaron Stéphane Peterhansel, 'Monsieur Dakar', el piloto más laureado de la historia del rally más duro del mundo, con 14 victorias absolutas (6 en motos) y bicampeón de Enduro; Stefan Everts, el piloto de motocross más exitoso de la historia, con un récord de 10 campeonatos mundiales, y Tony Rickardsson, poseedor de seis campeonatos de Speedway.

Tarrés, Peterhansel, Everts y Rickardsson acudieron presencialmente al acto para recoger la distinción, mientras que por parte de Nieto aceptó el galardón uno de sus hijos, Gelete.

"Tras un almuerzo para los invitados y los medios de comunicación, seguido de entrevistas con la prensa, la ceremonia de incorporación comenzó con un discurso del presidente de la FIM, Jorge Viegas. A continuación, se presentó a cada uno de los nuevos miembros con un vídeo dedicado y se les obsequió con un reloj numerado individualmente fabricado por B.R.M Chronographes", explicó la FIM en un comunicado.

"A continuación, se tomaron las huellas de sus manos para la pieza central con forma de bandera a cuadros del jardín del RMM —donde se unirán a las huellas de los nuevos miembros de 2025: Giacomo Agostini, Sammy Miller, Carmelo Ezpeleta y Harry Everts— antes de que cada nuevo miembro del Salón de la Fama de la FIM fuera invitado a pronunciar un discurso. La ceremonia de incorporación concluyó con una sesión de autógrafos para los aficionados y el público en general".

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Jordi Tarrés dijo lo siguiente: "Es increíble, ¿verdad? Estar aquí en la FIM después de todos estos años, y saber que todavía se acuerdan de mí, me dice que hice algo importante por el deporte del trial. Por supuesto, mi época fue diferente a la de Toni Bou [ganador posteriormente de 40 títulos mundiales]. Yo fui un pionero".

Stéphane Peterhansel comentó: "Nunca lo había pensado antes, porque estás muy absorto en el momento y en lo que estás haciendo. Pero ahora que he tenido tiempo para reflexionar, resulta profundamente gratificante. Ese tipo de reconocimiento duradero por parte del mundo del motociclismo significa mucho para mí".

"También compito en automovilismo, pero las motos siguen siendo mi primera pasión. Ser incluido en el Salón de la Fama de la FIM es un gran honor y me da la oportunidad de echar la vista atrás y valorar lo lejos que he llegado. Empecé en el enduro, por supuesto, pero correr el Dakar en moto fue una parte muy importante de mi vida y me exigió mucho esfuerzo. Este honor me recuerda que escribí una pequeña página en la historia de este deporte. Gracias a la FIM por elegirme para el Salón de la Fama".

Stefan Everts declaró: "Puede que suene a tópico, pero es un gran honor estar aquí. Estoy orgulloso de lo que logré en el motocross y del papel que desempeñé en este deporte, y estoy muy feliz de ser finalmente incluido en el Salón de la Fama. Mi padre estuvo aquí el año pasado, y estoy encantado de seguir sus pasos. Gracias a la FIM por crear este museo y el Salón de la Fama".

El presidente de la FIM, Jorge Viegas, concluyó diciendo: "Ha sido un día memorable, que nos ha permitido reconocer los logros excepcionales de estos cinco pilotos que han contribuido a dar forma al deporte del motociclismo y que, gracias a su enorme esfuerzo, siguen inspirando a las futuras generaciones de pilotos. Hemos tenido el privilegio de contar con cuatro leyendas indiscutibles del motociclismo reunidas para su incorporación al Salón de la Fama de la FIM, y esta ocasión tan señalada se ha visto aún más realzada por la presencia de los hijos del difunto Ángel Nieto".

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